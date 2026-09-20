‘मातोश्री’ जाकर दिशा सालियान के पिता ने थमाया 500 करोड़ का नोटिस, तो भाजपा के मंत्री ने लिया बड़ा फैसला

Nitesh Rane Disha Salian Case: दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है। शनिवार (19 सितंबर) को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान अपने वकीलों के साथ मुंबई स्थित ठाकरे परिवार के आवास 'मातोश्री' पहुंचे। उन्होंने आदित्य ठाकरे और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 500 करोड़ रुपये के मानहानि दावे से संबंधित कानूनी नोटिस दिया। नोटिस आदित्य ठाकरे की ओर से उनके वकील ने स्वीकार किया। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा नेता और मंत्री नितेश राणे ने पूरे मामले में एक बड़ा कदम उठाया है।