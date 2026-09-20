महाराष्ट्र में बदलेगा मौसम का मिजाज: गरज के साथ होगी तेज बारिश, IMD का नया पूर्वानुमान जारी

मराठवाड़ा के कई जिलों में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। लातूर और धाराशिव में 20 सितंबर को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद कई दिनों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की भविष्यवाणी की गई है।