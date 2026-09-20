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महाराष्ट्र में बदलेगा मौसम का मिजाज: गरज के साथ होगी तेज बारिश, IMD का नया पूर्वानुमान जारी

IMD Rain Alert Maharashtra: मौसम विभाग ने 20 से 24 सितंबर तक महाराष्ट्र के कई जिलों में आंधी-बारिश का अनुमान जताया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे सहित मराठवाड़ा और विदर्भ के कई हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Sep 20, 2026

IMD Weather Update

मुंबई-ठाणे समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान- IMD (Patrika File)

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में अगले पांच दिनों तक कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की 20 सितंबर 2026 को दोपहर 1:57 बजे जारी जिला-वार पूर्वानुमान रिपोर्ट के मुताबिक, 20 से 24 सितंबर के बीच मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ समेत राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

मुंबई में 20 और 22 सितंबर को बारिश की संभावना

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई में 20 सितंबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 21 सितंबर को हल्की बारिश का अनुमान है, जबकि 22 सितंबर को फिर हल्की बारिश या थंडरशॉवर की संभावना जताई गई है। 23 और 24 सितंबर को भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इन सभी दिनों के लिए बारिश की संभावना 'Very Likely' बताई गई है।

मुंबई के पड़ोसी जिलों में भी मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। ठाणे में 20 सितंबर को कुछ स्थानों पर गरज-चमक, हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 21 और 22 सितंबर को भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

पालघर और रायगढ़ में भी बारिश का अनुमान

पालघर में 20 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारों का अनुमान है। इसके बाद 21 सितंबर को हल्की बारिश, 22 सितंबर को फिर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें तथा 23 और 24 सितंबर को हल्की बारिश का पूर्वानुमान है।

रायगढ़ में भी 20 और 21 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 22 सितंबर को कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

पुणे और घाट क्षेत्रों में गरज-चमक का असर

पुणे जिले और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए भी मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। पुणे में 20 से 23 सितंबर तक कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 24 सितंबर को हल्की बारिश का अनुमान है।

पुणे घाट क्षेत्र में भी 20 से 23 सितंबर तक गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना है, जबकि 24 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।

मराठवाड़ा में भी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान

मराठवाड़ा के कई जिलों में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। लातूर और धाराशिव में 20 सितंबर को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद कई दिनों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की भविष्यवाणी की गई है।

धाराशिव में 20 से 24 सितंबर तक बारिश और गरज-चमक का असर रहने का अनुमान है। 21 से 23 सितंबर के दौरान कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।

विदर्भ के कुछ जिलों में भी आंधी-बारिश

विदर्भ में भी कई जिलों के लिए गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। चंद्रपुर में 20 से 22 सितंबर के दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं की संभावना है।

गडचिरोली, गोंदिया और नागपुर में भी कुछ दिनों के दौरान गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है। वहीं, बुलढाणा के लिए 20 से 24 सितंबर तक कोई चेतावनी नहीं है।

महाराष्ट्र में 20 से 24 सितंबर तक मौसम का हाल

कुल मिलाकर, मुंबई और आसपास के कोंकण क्षेत्र से लेकर पुणे, पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कई हिस्सों में अगले पांच दिनों तक बारिश और गरज-चमक का दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि, सभी जिलों में बारिश की तीव्रता एक जैसी नहीं रहेगी और कुछ जिलों में किसी चेतावनी का अनुमान नहीं है।

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Updated on:

20 Sept 2026 03:09 pm

Published on:

20 Sept 2026 03:04 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र में बदलेगा मौसम का मिजाज: गरज के साथ होगी तेज बारिश, IMD का नया पूर्वानुमान जारी

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