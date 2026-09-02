दिशा सालियान केस: 12वीं मंजिल से गिरने पर भी चेहरे की हड्डी नहीं टूटी! पुलिस की जांच पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल

पीठ ने कहा कि घटनास्थल का पंचनामा देर से किया गया और ऐसे संकेत हैं कि पुलिस इस मामले को दुर्घटना से हुई मौत का मामला नहीं मान रही थी, बल्कि उन्हें किसी तरह की गड़बड़ी का शक था। जांच के शुरुआती दौर में पुलिस ने दिशा के दोस्त रोहन राय से भी पूछताछ की थी। कोर्ट ने उसके बयान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख किया। इनमें यह बात सामने आई कि उसके दो अन्य दोस्तों ने उसे उस समय ग्राउंड फ्लोर पर जाने नहीं दिया, जहां दिशा का शव पड़ा था। इसके अलावा, उसे 12वीं मंजिल स्थित अपने फ्लैट से नीचे आने की अनुमति तब मिली, जब दिशा के शव को अस्पताल ले जाया जा चुका था।