अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पांच साल बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। रिपोर्ट में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई है। एजेंसी ने कहा कि रिया ने दिवंगत अभिनेता को किसी भी तरह से धमकाया या आत्महत्या के लिए उकसाया है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि, सुशांत के परिवार ने सीबीआई की इस रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यह रिपोर्ट अधूरी है और सच्चाई को छुपाने की कोशिश की गई है।