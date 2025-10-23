सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती (Photo: IANS)
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पांच साल बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। रिपोर्ट में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई है। एजेंसी ने कहा कि रिया ने दिवंगत अभिनेता को किसी भी तरह से धमकाया या आत्महत्या के लिए उकसाया है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि, सुशांत के परिवार ने सीबीआई की इस रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यह रिपोर्ट अधूरी है और सच्चाई को छुपाने की कोशिश की गई है।
सुशांत सिंह राजपूत ने टीवी शो पवित्र रिश्ता से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और जल्द ही मनोरंजन जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। 14 जून 2020 को वह मुंबई के बांद्रा स्थित अपने किराये के फ्लैट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था और मामला सीबीआई को सौंपा गया था।
सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक, रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती ने 8 जून 2020 को सुशांत का घर छोड़ दिया था और 14 जून तक रिया और सुशांत के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ था। 14 जून तक न रिया सुशांत के घर गई और न ही दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई। हालांकि सुशांत की बहन मीतू सिंह उन दिनों उनके साथ थीं। जांच से पता चला है कि मीतू सिंह 8 जून से 12 जून तक अभिनेता के फ्लैट में उनके साथ रहीं।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि रिया पर लगे आर्थिक फर्जीवाड़े के आरोप भी साबित नहीं हुए। जांच में पता चला कि रिया जब घर से निकलीं, तो केवल अपना लैपटॉप और घड़ी साथ ले गईं, जो सुशांत ने ही उन्हें तोहफे में दी थी।
सीबीआई ने कहा है कि सुशांत रिया को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और इसलिए रिया पर उनके खर्चों को धोखाधड़ी के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत अपने सभी वित्तीय लेन-देन चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील के माध्यम से करते थे, इसलिए रिया या किसी अन्य पर धोखाधड़ी का आरोप नहीं ठहराया जा सकता।
सीबीआई ने यह भी कहा है कि रिया या किसी अन्य आरोपी के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया था। सुशांत के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने वाले सबूत नहीं मिले है।
गौरतलब हो कि सीबीआई ने इस साल मार्च में दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थीं। इनमें से एक क्लोजर रिपोर्ट सुशांत के पिता केके सिंह द्वारा पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले की है। वहीँ, दूसरा मामला खुद रिया ने मुंबई में सुशांत की बहन के खिलाफ दर्ज कराया था।
लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी की इस रिपोर्ट से सुशांत सिंह राजपूत का परिवार संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को पटना की एक अदालत में होगी, जिसमें अदालत CBI के क्लोजर रिपोर्ट पर अपना निर्णय देगी।
