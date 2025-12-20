नगरपालिका परिषद-नगर पंचायत के नतीजे कल, बदलेंगे महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण?

इन स्थानीय निकाय चुनावों में कई जगह पुराने गठबंधन बिखरते नजर आ रहे हैं, तो कहीं नए राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आए हैं। महायुति में शामिल भाजपा और शिवसेना ने सिंधुदुर्ग, सातारा, धाराशिव, पालघर और ठाणे समेत कई जिलों में एक-दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे हैं। दूसरी ओर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो धड़ों उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट और पार्टी संस्थापक शरद पवार का गुट ने कोल्हापुर में साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस के भीतर के गुट भी भाजपा के साथ तालमेल करते दिखाई दिए हैं। विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों में, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। यहां चुनावी रणनीति और प्रचार की कमान मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नेताओं की टीम को सौंपी है, जिसमें राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले भी शामिल हैं।