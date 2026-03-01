‘सैयारा’ रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई सर्जरी, अभिनेता ने किया दर्दनाक खुलासा, बोले- बहुत ज्यादा दर्द…

Ahaan Panday Surgery After Saiyaara Release (सोर्स- एक्स)
Ahaan Panday Surgery After Saiyaara Release: बॉलीवुड में एंट्री करना किसी भी नए कलाकार के लिए बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन कई बार सफलता के पीछे छिपी संघर्ष की कहानी दर्शकों को काफी देर बाद पता चलती है। यंग एक्टर अहान पांडे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी पहली फिल्म से लोकप्रियता हासिल करने के बाद उन्होंने एक ऐसे शारीरिक दर्द का सामना किया, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे।
अहान पांडे ने फिल्म ‘सैयारा’ से अभिनय की दुनिया में कदम रखा और अपने किरदार से दर्शकों का ध्यान खींच लिया। फिल्म रिलीज होते ही उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी और सोशल मीडिया पर उन्हें नेशनल क्रश तक कहा जाने लगा। हालांकि इस सफलता के पीछे एक लंबी शारीरिक परेशानी छिपी हुई थी, जिससे वो लंबे समय से जूझ रहे थे।
अभिनेता ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्हें कंधे की गंभीर चोट के कारण सर्जरी करवानी पड़ी। यह चोट एक पुराने स्नोमोबाइल हादसे की वजह से हुई थी, जिसने धीरे-धीरे उनकी फिटनेस और ट्रेनिंग पर असर डालना शुरू कर दिया। जिम में मेहनत करने के बावजूद वह अपने शरीर को वैसा मजबूत नहीं बना पा रहे थे जैसा एक एक्शन फिल्म के लिए जरूरी होता है।
आखिरकार डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने ऑपरेशन कराने का फैसला लिया। यह सर्जरी आसान नहीं थी और रिकवरी प्रक्रिया भी काफी लंबी और दर्दनाक रही।
अहान ने बताया कि ऑपरेशन से पहले डॉक्टरों ने उन्हें चेताया था कि सर्जरी के बाद उनका शरीर लगभग शुरुआत की स्थिति में पहुंच जाएगा। यानी उन्हें फिर से फिटनेस की यात्रा शून्य से शुरू करनी होगी। यह सुनना किसी भी अभिनेता के लिए मुश्किल था, खासकर तब जब करियर की शुरुआत ही हुई हो।
लेकिन अहान ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे-धीरे रिकवरी पर ध्यान दिया और लगातार मेहनत करके खुद को फिर से फिट बनाया। उनका कहना है कि चोट की वजह से वह एक समय पर ठीक से मूव भी नहीं कर पाते थे, लेकिन आज वह फिर से भारी वर्कआउट करने में सक्षम हैं।
अहान ने यह भी कहा कि आमतौर पर लोग फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन को वजन घटाने या बढ़ाने से जोड़ते हैं, लेकिन उनकी यात्रा बिल्कुल अलग थी। उनके लिए चुनौती थी- घायल अवस्था से दोबारा एक्टिव लाइफ में लौटना। यही कारण है कि वह अपनी वापसी को व्यक्तिगत जीत मानते हैं।
अब अभिनेता अपनी दूसरी फिल्म की तैयारी में जुट चुके हैं, जिसे निर्देशक अली अब्बास जफर बना रहे हैं। यह एक्शन फिल्म जल्द ही फ्लोर पर जाएगी। शूटिंग की शुरुआत मुंबई से होगी और इसके बाद फिल्म की टीम लंबा अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल भी पूरा करेगी। इस प्रोजेक्ट में अभिनेत्री शरवरी भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी।
