2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

‘सैयारा’ रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई सर्जरी, अभिनेता ने किया दर्दनाक खुलासा, बोले- बहुत ज्यादा दर्द…

Ahaan Panday Surgery After Saiyaara Release: फिल्म सैयारा की रिलीज के बाद अभिनेता अहान पांडे ने अब एक दर्दनाक अनुभव शेयर किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 02, 2026

Ahaan Panday Surgery After Saiyaara Release

Ahaan Panday Surgery After Saiyaara Release (सोर्स- एक्स)

Ahaan Panday Surgery After Saiyaara Release: बॉलीवुड में एंट्री करना किसी भी नए कलाकार के लिए बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन कई बार सफलता के पीछे छिपी संघर्ष की कहानी दर्शकों को काफी देर बाद पता चलती है। यंग एक्टर अहान पांडे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी पहली फिल्म से लोकप्रियता हासिल करने के बाद उन्होंने एक ऐसे शारीरिक दर्द का सामना किया, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे।

पहली फिल्म से बने यूथ सेंसेशन (Ahaan Panday Surgery After Saiyaara Release)

अहान पांडे ने फिल्म ‘सैयारा’ से अभिनय की दुनिया में कदम रखा और अपने किरदार से दर्शकों का ध्यान खींच लिया। फिल्म रिलीज होते ही उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी और सोशल मीडिया पर उन्हें नेशनल क्रश तक कहा जाने लगा। हालांकि इस सफलता के पीछे एक लंबी शारीरिक परेशानी छिपी हुई थी, जिससे वो लंबे समय से जूझ रहे थे।

पुरानी दुर्घटना बनी बड़ी परेशानी (Ahaan Panday Surgery After Saiyaara Release)

अभिनेता ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्हें कंधे की गंभीर चोट के कारण सर्जरी करवानी पड़ी। यह चोट एक पुराने स्नोमोबाइल हादसे की वजह से हुई थी, जिसने धीरे-धीरे उनकी फिटनेस और ट्रेनिंग पर असर डालना शुरू कर दिया। जिम में मेहनत करने के बावजूद वह अपने शरीर को वैसा मजबूत नहीं बना पा रहे थे जैसा एक एक्शन फिल्म के लिए जरूरी होता है।

आखिरकार डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने ऑपरेशन कराने का फैसला लिया। यह सर्जरी आसान नहीं थी और रिकवरी प्रक्रिया भी काफी लंबी और दर्दनाक रही।

डॉक्टरों की चेतावनी और नई शुरुआत

अहान ने बताया कि ऑपरेशन से पहले डॉक्टरों ने उन्हें चेताया था कि सर्जरी के बाद उनका शरीर लगभग शुरुआत की स्थिति में पहुंच जाएगा। यानी उन्हें फिर से फिटनेस की यात्रा शून्य से शुरू करनी होगी। यह सुनना किसी भी अभिनेता के लिए मुश्किल था, खासकर तब जब करियर की शुरुआत ही हुई हो।

लेकिन अहान ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे-धीरे रिकवरी पर ध्यान दिया और लगातार मेहनत करके खुद को फिर से फिट बनाया। उनका कहना है कि चोट की वजह से वह एक समय पर ठीक से मूव भी नहीं कर पाते थे, लेकिन आज वह फिर से भारी वर्कआउट करने में सक्षम हैं।

ट्रांसफॉर्मेशन की अलग कहानी (Ahaan Panday Surgery After Saiyaara Release)

अहान ने यह भी कहा कि आमतौर पर लोग फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन को वजन घटाने या बढ़ाने से जोड़ते हैं, लेकिन उनकी यात्रा बिल्कुल अलग थी। उनके लिए चुनौती थी- घायल अवस्था से दोबारा एक्टिव लाइफ में लौटना। यही कारण है कि वह अपनी वापसी को व्यक्तिगत जीत मानते हैं।

दूसरी फिल्म की तैयारी शुरू

अब अभिनेता अपनी दूसरी फिल्म की तैयारी में जुट चुके हैं, जिसे निर्देशक अली अब्बास जफर बना रहे हैं। यह एक्शन फिल्म जल्द ही फ्लोर पर जाएगी। शूटिंग की शुरुआत मुंबई से होगी और इसके बाद फिल्म की टीम लंबा अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल भी पूरा करेगी। इस प्रोजेक्ट में अभिनेत्री शरवरी भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी।

ये भी पढ़ें

यामी गौतम या कंगना रनौत क्यों नहीं…कृति सेनन के अवॉर्ड जीतने पर छिड़ी बहस, फैंस ने मचाया बवाल
बॉलीवुड
Kriti Sanon Best Actress Award Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Mar 2026 07:35 pm

Hindi News / News Bulletin / ‘सैयारा’ रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई सर्जरी, अभिनेता ने किया दर्दनाक खुलासा, बोले- बहुत ज्यादा दर्द…

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

होली से पहले MP सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ा

भोपाल

एमपी के प्राइवेट स्कूलों में होगा फ्री एडमिशन, नहीं लगेगी फीस, 13 मार्च से जमा होंगे ऑनलाइन आवेदन

Online applications for free admission to private schools in MP begin March 13
भोपाल

‘सोनम रघुवंशी को जला नहीं सकते पर उसकी…’ वीडियो देख फूटा राजा की मां का दर्द

Raja Raghuvanshi Mother Statement
इंदौर

हिरण्यकश्यप भी माफिया सरीखा ही था…नरसिंह अवतार लेकर प्रभु ने वध कर समाज को दी नई दिशा : मुख्यमंत्री योगी

Up news, cm yogi news
गोरखपुर

एमपी में किसानों को कर्ज में बड़ी राहत, सरकार ने योजना के लिए 3909 करोड़ की दी मंजूरी

3909 crore rupees approved for farmer loan scheme in MP
बड़वानी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.