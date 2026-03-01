‘सैयारा’ रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई सर्जरी, अभिनेता ने किया दर्दनाक खुलासा, बोले- बहुत ज्यादा दर्द…

Ahaan Panday Surgery After Saiyaara Release: बॉलीवुड में एंट्री करना किसी भी नए कलाकार के लिए बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन कई बार सफलता के पीछे छिपी संघर्ष की कहानी दर्शकों को काफी देर बाद पता चलती है। यंग एक्टर अहान पांडे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी पहली फिल्म से लोकप्रियता हासिल करने के बाद उन्होंने एक ऐसे शारीरिक दर्द का सामना किया, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे।