एमपी के प्राइवेट स्कूलों में होगा फ्री एडमिशन, नहीं लगेगी फीस, 13 मार्च से जमा होंगे ऑनलाइन आवेदन

Private schools- एमपी के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत नए सत्र में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च से लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च है। आरटीई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रारूप के साथ जरूरी निर्देश भी उपलब्ध कराए गए हैं। RTE के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में जरूरतमंद बच्चों के अभिभावकों को फीस नहीं देनी होती, उनकी फीस सरकार भरती है। निःशुल्क प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन इस बार ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 2 अप्रैल को किया जाएगा।