एमपी में 2700 रुपए से ज्यादा हो सकते हैं गेहूं के दाम, सरकार को दिया बड़ा सुझाव

Wheat MSP- मध्यप्रदेश में जहां एक ओर गेहूं की सरकारी खरीदी की तैयारियां चल रहीं हैं वहीं इसके दाम को लेकर किसानों में कुछ निराशा है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस साल के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य Wheat MSP 2585 रुपए घोषित किया है जोकि पिछले साल से ज्यादा है लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं है। पिछली बार राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीदी पर किसानों को 175 रुपए का बोनस दिया था लेकिन इस साल प्रदेश में सिर्फ 15 रुपए का बोनस दिया जा रहा है। कांग्रेस ने इसपर सवाल उठाया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि जब राजस्थान सरकार गेहूं पर 150 रुपए का बोनस दे रही है तो प्रदेश के किसानों को इतना कम बोनस क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने राज्य सरकार को गेहूं पर पिछले साल के समान बोनस देने का सुझाव दिया जिससे प्रदेश में इसके दाम 2700 रुपए क्विंटल से ज्यादा हो सकते हैं।