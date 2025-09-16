‘सैयारा’ की हीरोइन अनीत पड्डा अब इस फिल्म में मचाएंगी धमाल, दिखेगा अलग अंदाज

मोहित सूरी के निर्देशन में बनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘सैयारा’ ने 2025 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। मात्र 45 करोड़ में बनी यह फिल्म अब तक 577 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है, और इसे साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक माना जा रहा है। दर्शकों के दिलों को छूने वाली इस लव स्टोरी ने साबित कर दिया कि सच्ची कहानी और दमदार निर्देशन का जादू बॉक्स ऑफिस पर राज करता है।