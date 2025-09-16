‘सैयारा’ की हीरोइन अनीत पड्डा अब इस फिल्म में मचाएंगी धमाल, दिखेगा अलग अंदाज

Aneet Padda New Movie: बॉलीवुड में अनीत पड्डा ने अपनी डेब्यू फिल्म 'सैयारा' से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। अनीत की शानदार एक्टिंग ने हर किसी को उनका फैन बना दिया।
खबर है कि अनीत पड्डा ने 'सैयारा' की सफलता के बाद एक नई फिल्म साइन की है, जिसमें वे कुछ बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस बार अनीत किस अंदाज में दर्शकों का दिल जीतेंगी।
दअसल अनीत पड्डा अब एक नई फिल्म ‘न्याय’ में धमाल मचाने को तैयार हैं! इस फिल्म में अनीत एक ऐसी युवा लड़की का किरदार निभाएंगी, जो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ हिम्मत से लड़ती है। उनके साथ लीड रोल में नजर आएंगे फातिमा सना शेख (Fatima Sana Shaikh) और अर्जुन माथुर (Arjun Mathur)।
रिपोर्ट के मुताबिक, ‘न्याय’ एक पावरफुल कोर्टरूम ड्रामा है, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर जोरदार प्रहार करती है। अनीत इसमें एक ऐसी पीड़िता की भूमिका में हैं, जो एक तथाकथित आध्यात्मिक गुरु के खिलाफ कोर्ट में इंसाफ की लड़ाई लड़ती है। फिल्म की कहानी अनीत के किरदार के इर्द-गिर्द बुनी गई है।
फिल्म का निर्देशन नित्या मेहरा कर रही हैं, जिन्होंने ‘बार-बार देखो’ और ‘मेड इन हेवन’ जैसी शानदार प्रोजेक्ट्स से अपनी खास पहचान बनाई है।
मोहित सूरी के निर्देशन में बनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘सैयारा’ ने 2025 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। मात्र 45 करोड़ में बनी यह फिल्म अब तक 577 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है, और इसे साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक माना जा रहा है। दर्शकों के दिलों को छूने वाली इस लव स्टोरी ने साबित कर दिया कि सच्ची कहानी और दमदार निर्देशन का जादू बॉक्स ऑफिस पर राज करता है।