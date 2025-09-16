शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से 5 घंटे की कड़ी पूछताछ, 60 करोड़ के स्कैम में एक्ट्रेस का भी नाम

Shilpa Shetty-Raj Kundra Fraud Case: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ जांच तेज कर दी है। इस सिलसिले में राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहां उनसे 5 घंटे तक सवाल-जवाब किए गए।
मुंबई पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार, "शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जांच चल रही है। EOW ने राज कुंद्रा को समन भेजा था और उनकी पूछताछ की गई। उनका बयान दर्ज कर लिया गया है, और उन्हें अगले हफ्ते फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।"
इस मामले ने बॉलीवुड और कारोबारी जगत में हलचल मचा दी है। जांच के अगले चरण में क्या खुलासे होंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।
मामले में कारोबारी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने मिलकर उन्हें 60 करोड़ रुपए का चूना लगाया। उनका दावा है कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच राज कुंद्रा को बिजनेस एक्सपेंशन के नाम पर पैसे दिए थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये रकम बिजनेस में नहीं, बल्कि कपल ने निजी खर्चों में इस्तेमाल की। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
शिल्पा शेट्टी के बांद्रा वाले मशहूर रेस्टोरेंट 'बैस्टियन' को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। खबरें उड़ीं कि ये पॉपुलर हैंगआउट स्पॉट जल्द ही बंद होने वाला है। लेकिन शिल्पा ने इन अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाते हुए साफ-साफ बयान दे दिया।
उन्होंने कहा, "बैस्टियन बंद होने की बातें बकवास हैं! मुझे ढेर सारे कॉल्स आए, लेकिन ये सब सिर्फ अफवाहें हैं।" इतना ही नहीं, शिल्पा ने फैंस को सरप्राइज देते हुए बताया कि वे 'बैस्टियन' के जरिए दो नए रेस्टोरेंट्स लॉन्च करने जा रही हैं। पहला है 'अम्माकाई', जहां आपको शुद्ध दक्षिण भारतीय मैंगलोरियन खाने का लाजवाब स्वाद मिलेगा। दूसरा है 'बैस्टियन बीच क्लब', जो जुहू में खुलेगा और एकदम नया वाइब देगा।
शिल्पा का मकसद है लोगों को नए फ्लेवर्स और शानदार डाइनिंग एक्सपीरियंस देना। तो, तैयार हो जाइए, क्योंकि शिल्पा का 'बैस्टियन' न सिर्फ बरकरार है, बल्कि और भी बड़ा धमाका करने वाला है!