सिर्फ 10 लाख में बनी फिल्म, कमा डाले 4 करोड़! जब दो बड़े सितारों के बीच एक ‘कुत्ता’ बन गया बॉलीवुड का सुपरस्टार

फिल्म 'नूरी' एक दिल छू लेने वाली लेकिन दुखद प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी नूरी (पूनम ढिल्लों) और युसूफ (फारुक शेख) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गांव का बशीर, नूरी को पाने के लिए उसके पिता की हत्या करवा देता है। इसके बाद बशीर की साजिशों के चलते नूरी का जीवन बर्बाद हो जाता है और वो सुसाइड कर लेती है। फिल्म का सबसे प्रभावशाली हिस्सा वो है जब वफादार कुत्ता 'खैरू' खुद विलेन बशीर से बदला लेता है और उसे मौत के घाट उतार देता है।