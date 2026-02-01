‘द केरल स्टोरी 2’ की असल पीड़िता की मां ने किया दर्दनाक खुलासा, बोलीं- मेरी बेटी ने खुद को शहीद कर लिया

The Kerala Story 2 Real Victims Mother Breaks Down: हाल ही में रिलीज होने जा रही हिंदी फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' अपने विषय और कथित वास्तविक घटनाओं को लेकर विवादों के बीच केंद्र में बनी हुई है। ये फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है लेकिन रिलीज से पहले ही इसके ट्रेलर और स्टोरी ने देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएँ और आलोचनाएं पैदा कर दी हैं।