खून से लथपथ, हाथों में बंदूक... ग्लोबल स्टार का रौद्र और खौफनाक अवतार हुआ वायरल

Priyanka Chopra The Bluff: बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चहेती अभिनेत्री में से एक हैं और अब हॉलीवुड में अपनी दमदार एक्शन दिखाने के लिए तैयार हैं। बता दें, काफी समय से चर्चा में रही उनकी अपकिमंग हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' (The Bluff) से प्रियंका का पहला लुक आखिरकार सामने आ गया है। इस फिल्म में वे अब तक के अपने सबसे अनोखे और दमदार अवतार में नजर आने वाली हैं। प्रियंका ने खुद सोशल मीडिया के जरिए फिल्म की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।