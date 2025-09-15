तनुश्री दत्ता का टूटा ‘सब्र का बांध’, बोलीं- मैं इतनी घटिया नहीं हूं, चाहे वो मुझे कितने भी करोड़ दे दें

Tanushree Dutta Bigg Boss Offer: 'बिग बॉस' को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने बड़ा खुलासा किया है। 'बॉलीवुड ठिकाना' से बातचीत में तनुश्री ने बताया कि शो के मेकर्स पिछले 11 सालों से उन्हें शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हर बार साफ मना कर दिया। तनुश्री कहती हैं कि वो अपनी प्राइवेसी को सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं।
उन्होंने आगे कहा, “मैं हर साल मेकर्स को फटकार लगाती हूं। मैं ऐसी जगह नहीं जा सकती जहां प्राइवेसी न हो। मैं तो अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहती, सबकी अपनी स्पेस है!”
तनुश्री दत्ता ने खुलासा किया कि 'बिग बॉस' के मेकर्स ने उन्हें शो में शामिल होने के लिए 1.65 करोड़ रुपये का भारी-भरकम ऑफर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी इतनी ही रकम दी थी। एक स्टाइलिस्ट ने तो और ज्यादा पैसे देने की बात भी कही, लेकिन तनुश्री ने साफ मना कर दिया।
उन्होंने आगे कहा, "चांद भी दे दें, तब भी मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी प्राइवेसी और डाइट को लेकर बहुत सख्त हूं। आदमी और औरतें का एक ही बिस्तर पर सोना, एक जगह झगड़ना, ये मेरे बस की बात नहीं। मैं ऐसी नहीं हूं… मैं इतनी घटिया नहीं हूं कि पैसे के लिए ऐसा कर लूं, चाहे कितने भी करोड़ ऑफर करें!"
'बिग बॉस' के इतिहास में कुछ सितारों को मोटी रकम दी गई है। पमेला एंडरसन ने 'बिग बॉस 4' में सिर्फ 3 दिन बिताए और 2.5 करोड़ रुपये कमाए। वहीं, 'बिग बॉस 14' में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट अली गोनी को हर हफ्ते 16 लाख रुपये मिले थे। कुल मिलाकर उन्होंने 2.8 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं 'बिग बॉस 9' में रिमी सेन को तो सिर्फ साइन करने के लिए ही 2 करोड़ रुपये दे दिए गए थे।