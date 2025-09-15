तनुश्री दत्ता का टूटा ‘सब्र का बांध’, बोलीं- मैं इतनी घटिया नहीं हूं, चाहे वो मुझे कितने भी करोड़ दे दें

'बिग बॉस' के इतिहास में कुछ सितारों को मोटी रकम दी गई है। पमेला एंडरसन ने 'बिग बॉस 4' में सिर्फ 3 दिन बिताए और 2.5 करोड़ रुपये कमाए। वहीं, 'बिग बॉस 14' में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट अली गोनी को हर हफ्ते 16 लाख रुपये मिले थे। कुल मिलाकर उन्होंने 2.8 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं 'बिग बॉस 9' में रिमी सेन को तो सिर्फ साइन करने के लिए ही 2 करोड़ रुपये दे दिए गए थे।