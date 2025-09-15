Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

ईडी दफ्तर में मिमी चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू, उर्वशी का नंबर कल, जानें पूरा मामला?

ED के रडार पर कई दिग्गज स्टार हैं। कुछ से पूछताछ हो चुकी है और कुछ को समन भेजा गया है। आज (15 सितंबर) एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती ईडी मुख्यालय पहुंची हैं और 16 सितंबर यानी कल एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को पेश होना है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 15, 2025

Urvashi Rautela-Mimi Chakraborty
मिमी चक्रवर्ती और उर्वशी रौतेला की फोटो (सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

ED News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद और लोकप्रिय बंगाली अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में ईडी ने उन्हें समन भेजा था। इसी कड़ी में मिमी सोमवार को दिल्ली के ईडी मुख्यालय पहुंचीं, जहां उनसे गहन पूछताछ चल रही है।

मिमी चक्रवर्ती का नाम एक ऐसे ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे गंभीर आरोप हैं। ईडी को शक है कि मिमी चक्रवर्ती ने ऐप से जुड़ा प्रमोशनल कंटेंट किया है, जिससे लोगों को इसमें निवेश के लिए आकर्षित किया गया। यही वजह है कि एजेंसी अब उनके इस प्लेटफॉर्म से जुड़ाव और इससे जुड़े पैसों के लेनदेन की जांच कर रही है।

दिल्ली में ईडी मुख्यालय पहुंची पूर्व सांसद और एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती

उर्वशी रौतेला कल होंगी पेश

ईडी इस पूरे मामले में सिर्फ मिमी चक्रवर्ती से ही नहीं, बल्कि कई और बड़े नामों से पूछताछ कर चुकी है और आगे भी करेगी। इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को भी समन भेजा गया है। उन्हें 16 सितंबर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। उर्वशी रौतेला भी इस ऐप के कुछ विज्ञापन और प्रमोशन में नजर आई थीं।

ईडी जानना चाहती है कि इन प्रमोशन के बदले कितनी रकम दी गई और क्या इनका इस्तेमाल लोगों को इस अवैध ऐप की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया।

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से हो चुकी है पूछताछ

इससे पहले पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को भी इसी केस में समन भेजा गया था और अगस्त में पूछताछ की गई थी। शिखर धवन को भी इसी महीने समन किया गया है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अभिनेता राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज का नाम भी इस मामले में सामने आया था।

राणा दग्गुबाती ने साफ किया कि उनका इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म से 2017 के बाद कोई लेना-देना नहीं रहा। प्रकाश राज ने भी माना था कि उन्होंने साल 2016 में बेटिंग ऐप का प्रचार किया था, जो उस समय कानूनी था, लेकिन अब वह इसे अपनी नैतिकता के खिलाफ मानते हैं।

जानिए क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला हैदराबाद के मियापुर थाने में दर्ज एक शिकायत से शुरू हुआ। वहां के कारोबारी फनीन्द्र शर्मा ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियां और इन्फ्लुएंसर गैरकानूनी सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके प्रचार से लाखों लोग ललचाकर पैसा लगा रहे हैं और भारी नुकसान उठा रहे हैं।

सरकार ने भी इस पर सख्ती दिखाई है। साल 2022 से अब तक 1,500 से ज्यादा ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म्स को बंद करने के आदेश जारी हो चुके हैं।

ईडी की यह जांच इसलिए खास है, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े फिल्मी सितारे और क्रिकेटर शामिल हैं, जिनकी बातों का लोगों पर गहरा असर पड़ता है। उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाकर इन ऐप्स ने लोगों को ठगने का जाल बिछाया है।

Bollywood

Entertainment

उर्वशी रौतेला

Published on:

15 Sept 2025 05:25 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ईडी दफ्तर में मिमी चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू, उर्वशी का नंबर कल, जानें पूरा मामला?

