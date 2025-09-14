दिशा पाटनी के घर से आई एक और बड़ी अपडेट, गोलीकांड के बाद उठाया गया ये कदम

Disha Patani House Update: 12 सितंबर 2025 की सुबह अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर सनसनी मचा दी। दो लोग बाइक पर आए, दिशा के घर पर कई राउंड गोलियां चलाईं और फिर फरार हो गए।
इस हमले ने दिशा के परिवार और आसपास के लोगों में दहशत फैला दी। सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गली के मुख्य द्वार पर एक मजबूत लोहे का गेट लगाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है।
इस दौरान एसपी सिटी सहित तमाम आला अधिकारी दिशा पाटनी के घर में मौजूद रहे। साथ ही दिशा पाटनी के घर की तरफ आने-जाने वाले मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल पुलिस ने की। इस दौरान क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम कई घर और दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करते नजर आए।
इससे पहले पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया था, "रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी के आवास पर मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना 12 सितंबर को मिली थी। एसपी सिटी एसओजी और सर्विलांस टीमों के साथ तुरंत मौके पर रवाना हुए। घटना की पुष्टि होने के बाद तहरीर के आधार पर कोतवाली थाने में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है।"
उन्होंने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और हमलावरों की पहचान जल्द हो जाएगी। घटना की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली है। गोदारा ने दावा किया कि यह हमला प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध महाराज पर दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी की कथित टिप्पणी का बदला है। पोस्ट में लिखा गया है कि खुशबू की टिप्पणी से आहत होकर यह कदम उठाया गया।
इससे पहले दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने आईएएनएस से बातचीत में बताया, "दो अज्ञात लोग बाइक पर आए और मेरे घर पर फायरिंग कर फरार हो गए। स्थानीय पुलिस, एसएसपी और एडीजी समेत पूरी पुलिस फोर्स इस मामले में सक्रिय है। कई टीमें जांच कर रही हैं। जैसे ही कोई नतीजा निकलेगा, जानकारी साझा की जाएगी।"
उन्होंने यह भी साफ किया था कि उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है।