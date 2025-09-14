संजय दत्त ने लूटी महफिल, 26 साल पुराना आइकॉनिक डायलॉग हुआ वायरल

Sanjay Dutt Vaastav Dialogue: संजय दत्त ने अपनी शानदार फिल्मों और दमदार अभिनय से हमेशा फैंस का दिल जीता है, लेकिन 1999 की कल्ट क्लासिक ‘वास्तव: द रियलिटी’ में उनके रघु के किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसा है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की इस कहानी में अपराध और जिंदगी की सच्चाई को संजय ने बखूबी से पर्दे पर उकेरा। यही कारण है कि इस फिल्म में उन्हें सुपरस्टार बना दिया।
हाल ही में एक इवेंट में ‘संजू बाबा’ ने उसी अंदाज में इस (50 Tola Dialogue) डायलॉग को दोहराया। उनका जोश देख दर्शक तालियों से गूंज उठे, और सोशल मीडिया पर यह पल छा गया। फैंस ने संजय के इस करिश्माई अंदाज की जमकर तारीफ की।
उन्होंने कहा, “ये क्या देख रही है टुकुर टुकुर, है ना? ये देख 50 तोला..कितना? कितना? ये देख, 50 तोला…”
बस फिर क्या था उनके इस डॉयलॉग को सुन वहां खड़े लोग जोर से तालियां बजाने लगे। यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
संजय दत्त का ‘50 तोला’ डायलॉग (50 Tola Dialogue) वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार लुटाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, “बाबा फायर है!” तो दूसरे ने कहा, “संजू बाबा रिस्पेक्ट बटन।” कुछ ने तो “ऑरा 999 संजय दत्त” और “संजू बाबा सबसे ऊपर” जैसे कमेंट्स के साथ उत्साह दिखाया।
कमेंट सेक्शन आग, दिल और दिल वाली आंखों वाले इमोजी से भर गया, जो बता रहा है कि फैंस को यह वीडियो कितना पसंद आया। वास्तव के दशकों बाद भी संजय दत्त का जादू और जोश आज भी वैसा ही है, जो फैंस को दीवाना बना रहा है।
संजय दत्त बॉलीवुड में सक्रिय बने हुए हैं; इस साल, उन्हें 'हाउसफुल 5' और 'बागी 4' में देखा गया। इसके अलावा, प्रशंसक उनकी आगामी परियोजनाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनमें रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर' भी शामिल है।