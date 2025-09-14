Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

संजय दत्त ने लूटी महफिल, 26 साल पुराना आइकॉनिक डायलॉग हुआ वायरल

संजय दत्त ने अपनी फिल्म ‘वास्तव’ की यादें ताजा कर दी। लोगों की भीड़ में जब उन्होंने आइकॉनिक '50 तोला' डायलॉग बोला तो फैंस तालियां बजाने पर मजबूर हो गए।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 14, 2025

Sanjay Dutt Vaastav
‘वास्तव’ फिल्म के पोस्टर में संजय दत्त

Sanjay Dutt Vaastav Dialogue: संजय दत्त ने अपनी शानदार फिल्मों और दमदार अभिनय से हमेशा फैंस का दिल जीता है, लेकिन 1999 की कल्ट क्लासिक ‘वास्तव: द रियलिटी’ में उनके रघु के किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसा है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की इस कहानी में अपराध और जिंदगी की सच्चाई को संजय ने बखूबी से पर्दे पर उकेरा। यही कारण है कि इस फिल्म में उन्हें सुपरस्टार बना दिया।

‘50 तोला’ डायलॉग का जादू आज भी बरकरार

हाल ही में एक इवेंट में ‘संजू बाबा’ ने उसी अंदाज में इस (50 Tola Dialogue) डायलॉग को दोहराया। उनका जोश देख दर्शक तालियों से गूंज उठे, और सोशल मीडिया पर यह पल छा गया। फैंस ने संजय के इस करिश्माई अंदाज की जमकर तारीफ की।

उन्होंने कहा, “ये क्या देख रही है टुकुर टुकुर, है ना? ये देख 50 तोला..कितना? कितना? ये देख, 50 तोला…”
बस फिर क्या था उनके इस डॉयलॉग को सुन वहां खड़े लोग जोर से तालियां बजाने लगे। यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

वीडियो देख फैंस बोले…

संजय दत्त का ‘50 तोला’ डायलॉग (50 Tola Dialogue) वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार लुटाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, “बाबा फायर है!” तो दूसरे ने कहा, “संजू बाबा रिस्पेक्ट बटन।” कुछ ने तो “ऑरा 999 संजय दत्त” और “संजू बाबा सबसे ऊपर” जैसे कमेंट्स के साथ उत्साह दिखाया।

कमेंट सेक्शन आग, दिल और दिल वाली आंखों वाले इमोजी से भर गया, जो बता रहा है कि फैंस को यह वीडियो कितना पसंद आया। वास्तव के दशकों बाद भी संजय दत्त का जादू और जोश आज भी वैसा ही है, जो फैंस को दीवाना बना रहा है।

'बागी 4' में संजय दत्त का किरदार धमाकेदार

संजय दत्त बॉलीवुड में सक्रिय बने हुए हैं; इस साल, उन्हें 'हाउसफुल 5' और 'बागी 4' में देखा गया। इसके अलावा, प्रशंसक उनकी आगामी परियोजनाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनमें रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर' भी शामिल है।

संजय दत्त

Updated on:

14 Sept 2025 03:02 pm

Published on:

14 Sept 2025 01:55 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / संजय दत्त ने लूटी महफिल, 26 साल पुराना आइकॉनिक डायलॉग हुआ वायरल

