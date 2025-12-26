26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बॉलीवुड

बुखार से तप रहा था बदन फिर भी करना पड़ा ये काम… 38 साल बाद ‘घायल’ फिल्म की एक्ट्रेस ने खोला राज

Meenakshi Seshadri: 'घातक' और 'घायल' जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि ने 38 साल बाद खुलासा किया है कि 104 डिग्री बुखार में भी… पढ़िए पूरी खबर।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 26, 2025

Meenakshi Seshadri

फोटो में मीनाक्षी शेषाद्रि (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Meenakshi Seshadri Latest Updates: 38 साल बाद आखिरकार वो सच सामने आया है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ‘घायल’ और ‘घातक’ जैसी सुपरहिट फिल्मों की स्टार मीनाक्षी शेषाद्रि ने एक ऐसा राज खोला है, जो उनके संघर्ष और प्रोफेशनलिज्म दोनों की मिसाल है। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान उनका शरीर 104 डिग्री बुखार से तप रहा था, फिर भी हालात ऐसे बने कि उन्हें कैमरे के सामने डटकर वही सीन करना पड़ा। चलिए आपको पूरी बात बताते हैं।

फिल्म 'मुकद्दर का फैसला' से जुड़ा है मामला?

दरअसल, मीनाक्षी शेषाद्रि ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर स्टोरी सेक्शन में एक वीडियो शेयर किया है, जो 26 मई 1987 को रिलीज हुई फिल्म 'मुकद्दर का फैसला' का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है- एक्ट्रेस 'हम न हम रहे' गाने पर जोरदार ठुमके लगाते हुए दिखाई दे रही हैं।

सालों से पर्दे से दूर रहने वाली एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि 'हम न हम रहे' होने की शूटिंग उनके लिए सबसे कठिन थी। इसकी वजह ये थी कि उस दौरान मुझे 104 डिग्री बुखार हो गया था। पूरा शरीर तप रहा था। इसके बावजूद मैंने इस गाने को पूरा किया, उसी ग्लैमर के साथ।

कैसी फिल्म है 'मुकद्दर का फैसला'?

बता दें फिल्म ‘मुकद्दर का फैसला’ अपने समय की एक बड़ी मल्टीस्टारर फिल्म थी, जिसने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। ‘धर्मा प्रोडक्शंस’ के बैनर तले बनी इस फिल्म के सभी गानों की धुनें मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी ने तैयार की थी, जो हिट साबित हुई।

इसके अलावा फिल्म में बिंदू, ओमप्रकाश और प्राण जैसे दिग्गज कलाकारों की तिकड़ी शामिल थी। भले ही उनके रोल बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने फिल्म में जान डाल दी थी। एक्शन, ड्रामा, इमोशन से भरपूर इस फिल्म में हर फ्लेवर का पूरा तड़का देखने को मिला था। फिल्म की एक खास बात यह भी थी कि 61 साल की उम्र में भी राजकुमार ने दमदार फाइट सीन्स किए, जो आज भी याद किए जाते हैं। वहीं राज बब्बर का गोल्डन चैन वाला स्टाइल उस समय युवाओं के बीच ट्रेंड बन गया था।

ये भी पढ़ें

इंतजार हुआ खत्म! उड़ेगा गर्दा… रजनीकांत और शाहरुख खान इस फिल्म में एक साथ मचाएंगे धमाल
बॉलीवुड
srk-rajnikant

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

26 Dec 2025 07:42 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बुखार से तप रहा था बदन फिर भी करना पड़ा ये काम… 38 साल बाद 'घायल' फिल्म की एक्ट्रेस ने खोला राज

