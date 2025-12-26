बुखार से तप रहा था बदन फिर भी करना पड़ा ये काम… 38 साल बाद ‘घायल’ फिल्म की एक्ट्रेस ने खोला राज

इसके अलावा फिल्म में बिंदू, ओमप्रकाश और प्राण जैसे दिग्गज कलाकारों की तिकड़ी शामिल थी। भले ही उनके रोल बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने फिल्म में जान डाल दी थी। एक्शन, ड्रामा, इमोशन से भरपूर इस फिल्म में हर फ्लेवर का पूरा तड़का देखने को मिला था। फिल्म की एक खास बात यह भी थी कि 61 साल की उम्र में भी राजकुमार ने दमदार फाइट सीन्स किए, जो आज भी याद किए जाते हैं। वहीं राज बब्बर का गोल्डन चैन वाला स्टाइल उस समय युवाओं के बीच ट्रेंड बन गया था।