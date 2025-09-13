Patrika LogoSwitch to English

फूट-फूटकर रोईं अंकिता लोखंडे, पति विक्की जैन को लगे 45 टांके

Ankita Lokhande Husband Hospitalized: मशहूर टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे फूट-फूट कर रो पड़ीं। उनके पति विक्की जैन को 45 टांके लगे हैं।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 13, 2025

Ankita Lokhande Husband Vicky Jain Hospitalized
अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन की अस्पताल वाली फोटो (सोर्स: एक्स)

Vicky Jain Hospitalized: अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन के साथ एक भयानक हादसा हुआ है। उनके हाथ में कांच के कई टुकड़े घुस गए, जिसके कारण उन्हें 45 टांके लगाने पड़े। वे दर्द में थे। इसी हादसे के कारण एक्ट्रेस फूट-फूटकर रोने लगीं।

दोस्त ने दी जानकारी

निर्माता संदीप सिंह, जो विक्की जैन और अंकिता लोखंडे के अच्छे दोस्त भी हैं, विक्की से मिलने अस्पताल पहुंचे। सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कीं जिनमें विक्की अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए हैं और अंकिता उनके बगल में बैठी हैं और अपने पति का पूरा ख्याल रख रही हैं। एक तस्वीर में, अंकिता अपने जीवन के प्यार को बेहद दर्द में देखकर फूट-फूट कर रोती हुई दिखाई दे रही हैं।

VIDEO

पोस्ट में क्या लिखा?

संदीप सिंह ने लिखा, “एक दर्दनाक हादसे के बाद, जिसमें विक्की जैन के हाथ में कांच के कई टुकड़े घुस गए, 45 टांके लगे और तीन दिन अस्पताल में बिताने पड़े, उनका हौसला अभी भी कायम है। वह फिर भी हमें हंसाते रहे और ऐसा महसूस कराते रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो।”

अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन की लेटेस्ट फोटो (सोर्स: एक्स)

वहीं लोखंडे को लेकर उन्होंने लिखा, “अंकिता, आप किसी सुपरवुमन से कम नहीं हैं, जो 72 घंटों की चिंता और देखभाल के बीच चट्टान की तरह खड़ी रहीं। अपने पति के लिए आपका प्यार आपकी ढाल रहा है; आपका साहस उनकी ताकत रहा है और विक्की भैया, आप जैसे बहादुर लोग बहुत कम हैं, जो हर तूफान में, बिना किसी शर्त के, हमारे और हमारे परिवार के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आपका समर्थन शब्दों से परे है।"

अंकिता और विक्की की लव स्टोरी?

अंकिता और विक्की ने हाल ही में अपने घर में भगवान गणेश का स्वागत किया और सभी परंपराओं को बरकरार रखते हुए इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया। टेलीविजन जगत की दिग्गज हस्तियां बप्पा का आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचीं।

उनकी लव लाइफ की बात करें तो, कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद, अंकिता ने दिसंबर 2021 में बिजनेसमैन विक्की जैन से शादी कर ली।

यह शादी मुंबई में हुई और इसे किसी भी टेलीविजन कलाकार की सबसे भव्य शादियों में से एक बताया गया। इसके तुरंत बाद, दोनों ‘बिग बॉस सीजन 17’ में एक साथ नजर आए। इस शो ने उनके रिश्ते को कड़ी परीक्षा से गुजरने पर मजबूर कर दिया, लेकिन दोनों ने साथ में अच्छा समय बिताया। इससे पहले, अंकिता और विक्की हिट टीवी कुकिंग रियलिटी शो, ‘लाफ्टर शेफ्स 2’ में नजर आए थे।

