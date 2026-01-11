Prashant Tamang Last Post: प्रशांत तमांग का ‘आखिरी’ पोस्ट हुआ वायरल, किया था ये वीडियो शेयर

Prashant Tamang Last Post: रविवार 11 जनवरी की सुबह टीवी के चर्चित शो इंडियन आइडल के फैंस के लिए दिल तोड़ने वाली खबर लेकर आई। सीजन 3 के विनर रहे प्रशांत तमांग की मौत हो गई। खबर है कि सिंगर घर में मृत पाए गए थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) पड़ा होगा जिस वजह से उनका निधन हुआ। जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, फैंस की भीड़ उनके सोशल मीडिया हैंडल पर उमड़ पड़ी। उनका आखिरी पोस्ट अब वायरल हो रहा है।