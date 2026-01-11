Prashant Tamang Last Post: प्रशांत तमांग का ‘आखिरी’ पोस्ट हुआ वायरल, किया था ये वीडियो शेयर

प्रशांत तमांग का आखिरी पोस्ट वायरल
Prashant Tamang Last Post: रविवार 11 जनवरी की सुबह टीवी के चर्चित शो इंडियन आइडल के फैंस के लिए दिल तोड़ने वाली खबर लेकर आई। सीजन 3 के विनर रहे प्रशांत तमांग की मौत हो गई। खबर है कि सिंगर घर में मृत पाए गए थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) पड़ा होगा जिस वजह से उनका निधन हुआ। जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, फैंस की भीड़ उनके सोशल मीडिया हैंडल पर उमड़ पड़ी। उनका आखिरी पोस्ट अब वायरल हो रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रशांत हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक लाइव शो खत्म कर दिल्ली वापस आए थे। उसी का वीडियो उन्होंने 30 दिसंबर 2025 को शेयर किया था। जिसमें वह दुबई में एक लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में प्रशांत हमेशा की तरह चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए अपनी भीड़ का मनोरंजन कर रहे हैं और आभार जताने के लिए दर्शकों के सामने झुक रहे हैं।
इस पोस्ट का कैप्शन उन्होंने दिया था, "दुबई लाइव की कुछ झलकियां… पूरा जोश और शानदार वाइब्स।" उन्होंने इसे शेयर करते हुए खुद नहीं सोचा होगा कि यही उनका आखिरी पोस्ट बन जाएगा। सोशल मीडिया पर अब लोग उनके पोस्ट पर कमेंट कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
दार्जिलिंग में जन्मे प्रशांत की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। पिता की असमय मौत के बाद उन्होंने कोलकाता पुलिस में बतौर कॉन्स्टेबल जिम्मेदारी संभाली थी। पुलिस आर्केस्ट्रा में गाते-गाते उन्होंने अपने सुरों को तराशा और फिर 2007 में 'इंडियन आइडल 3' जीतकर इतिहास रच दिया। वे नॉर्थ ईस्ट के पहले ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने यह नेशनल लेवल का खिताब जीता था। उनके 'मन सैंली' और 'गोरखा पलटन' जैसे गानों ने उन्हें हर घर में पहचान दिलाई थी। अब उनके जाने के बाद इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।
प्रशांत सिर्फ एक सिंगर ही नहीं, बल्कि एक मंझे हुए एक्टर भी थे। उन्होंने न केवल 'परदेशी' जैसी नेपाली फिल्मों में काम किया, बल्कि मशहूर वेब सीरीज 'पाताल लोक' में 'डेनियल अचो' के किरदार से हर किसी को हैरान कर दिया था। वे सीरीज के दूसरे सीजन का भी हिस्सा थे।
