Prashant Tamang Death: इंडियन आइडल 3 के विनर की हुई मौत, चौंकाने वाली वजह आई सामने

वहीं, साल 2007 प्रशांत की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब उन्होंने 'इंडियन आइडल' के मंच पर कदम रखा, तो किसी ने नहीं सोचा था कि पुलिस की वर्दी पहनने वाला यह शर्मीला सा लड़का एक दिन पूरे देश की धड़कन बन जाएगा। उनकी सादगी और दिल को छू लेने वाली आवाज ने उन्हें विजेता बनाया। उनके जीतने पर दार्जिलिंग और सिक्किम से लेकर नेपाल तक में जश्न मनाया गया था।