मैं प्रेग्नेंट हूं…दो बेटियों के बाद टीवी की इस एक्ट्रेस ने फिर सुनाई गुड न्यूज, वीडियो शेयर कर किया अनाउंस

Rubina Dilaik Pregnancy Announcement: टीवी अभिनेत्री रुबीना दिलैक ने एक वीडियो साझा करते हुए बताया है कि फिर से प्रेग्नेंट हो गई हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 28, 2026

Rubina Dilaik Pregnancy Announcement

Rubina Dilaik Pregnancy Announcement (सोर्स- एक्स)

Rubina Dilaik Pregnancy Announcement: टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। अपने सादगीभरे अंदाज और बेबाक व्यक्तित्व के लिए पहचानी जाने वाली रुबीना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने यह साफ किया कि वो एक बार फिर मां बनने वाली हैं।

वीडियो के जरिए किया अनाउंसमेंट (Rubina Dilaik Pregnancy Announcement)

वीडियो में रुबीना दिलैक बेहद शांत और भावुक नजर आती हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद वो गहरी सांस लेती हैं और अपने शब्दों में ये बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं। बिना ज्यादा कुछ कहे, रुबीना ने अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत अध्याय को सबके सामने रख दिया। हालांकि ऐसा सच में है या फिर इसके पीछे कुछ नया ट्विस्ट छिपा है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है।

क्रिप्टिक पोस्ट भी किया साझा

इस वीडियो के बाद रुबीना ने एक और पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने जिंदगी और भरोसे को लेकर गहरी बात कही। उन्होंने लिखा कि कई बार चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होतीं, लेकिन ईश्वर की योजना उससे भी बेहतर होती है। इस मैसेज को फैंस उनकी प्रेग्नेंसी से जोड़कर देख रहे हैं और लगातार उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं।

रुबीना-अभिनव की शादी

रुबीना दिलैक ने साल 2018 में अभिनेता अभिनव शुक्ला के साथ शादी की थी। शादी के कुछ साल बाद दोनों जुड़वा बेटियों के माता-पिता बने। एदा और जीवा के जन्म के बाद से ही रुबीना अक्सर मदरहुड से जुड़े अनुभव सोशल मीडिया पर साझा करती रही हैं। अब तीसरी बार मां बनने की खबर ने उनके परिवार की खुशियों को दोगुना कर दिया है।

रुबीना और अभिनव की जोड़ी टीवी की सबसे मजबूत जोड़ियों में गिनी जाती है। दोनों ने रियलिटी शो बिग बॉस 14 में भी साथ हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपने रिश्ते के उतार-चढ़ाव को खुलकर स्वीकार किया था। मुश्किल दौर के बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत होकर सामने आया, जिसकी अक्सर मिसाल दी जाती है।

रुबीना का करियर

करियर की बात करें तो रुबीना दिलैक को टीवी शो छोटी बहू से खास पहचान मिली थी। इसके बाद उन्होंने शक्ति-अस्तित्व के एहसास की, जिनी और जूजू जैसे कई लोकप्रिय शोज में काम किया। रियलिटी शो बिग बॉस जीतकर उन्होंने अपनी मजबूत पर्सनैलिटी का भी परिचय दिया।

Updated on:

28 Jan 2026 05:25 pm

Published on:

28 Jan 2026 05:18 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / मैं प्रेग्नेंट हूं…दो बेटियों के बाद टीवी की इस एक्ट्रेस ने फिर सुनाई गुड न्यूज, वीडियो शेयर कर किया अनाउंस

