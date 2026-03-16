मुस्लिम फलक नाज से प्रोडक्शन हाउस ने की अजीब मांग, गुस्से में एक्ट्रेस ने छोड़ा बड़ा शो

Falaq Naaz: ग्लैमर की दुनिया यानी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में काम पाने के लिए अब तक टैलेंट, लुक और सोशल मीडिया फॉलोअर्स की बात होती थी, लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। मशहूर टीवी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम फलक नाज से एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने बेहद अजीब डिमांड की है। जिसे लेकर एक्ट्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने खुद इसे लेकर बात की है। जिसे सुनकर फैंस भी हैरान हो रहे हैं।