गोविंदा ने खुद मार ली थी अपने पैर पर गोली! पत्नी सुनीता ने सालों बाद कसा तंज? मचाया हंसी का हंगामा

शो के नए प्रोमो में सुनीता आहूजा अपने फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं। जब भारती सिंह ने सुनीता का परिचय एल्विश यादव से कराया, तो सुनीता ने चुटकी लेते हुए कहा, "मैं तो इसे कोर्ट में मिलती रहती हूं।" इस पर जब कृष्णा अभिषेक ने मजे लेते हुए पूछा, "मामी, आप कोर्ट में क्या कर रही हैं?" तो सुनीता ने ऐसा 'पंच' मारा कि कृष्णा का मुंह खुला का खुला रह गया। सुनीता बोलीं, "तू इतने साल से पेटिकोट में है, मैंने कभी पूछा? तो तू मुझसे क्यों पूछ रहा है?" यह सुनते ही वहां मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स ठहाके मारकर हंसने लगे।