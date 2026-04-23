दस्तावेजों में मुस्लिम नाम, बाहर हिंदू क्यों? Youtuber अरमान मलिक को लोगों ने लताड़ा तो फूटा पत्नी पायल का गुस्सा

इन आरोपों से नाराज पायल मलिक ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में ट्रोलर्स को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दो-टूक शब्दों में कहा कि वह अपने बच्चों का क्या नाम रखती हैं, यह उनकी निजी पसंद है और उन्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। पायल ने कहा, "हमें जो नाम पसंद आए, हमने वो रखे- चाहे वो जैद, अयान और तूबा हों या फिर कृष्णा, कियारा और पृथ्वी। इसमें हिंदू-मुस्लिम जैसा कुछ नहीं होता। जब ऊपर वाले ने सबको एक जैसा बनाया है, तो हम इंसान उन्हें बांटने वाले कौन होते हैं?"