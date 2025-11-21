‘मेरा पैन कार्ड यूज करके…’ टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक के पति अभिनव शुक्ला ने बताई आपबीती

उन्होंने आगे कहा, “शुक्र है मेरे अकाउंट से कोई पैसा नहीं निकला, हालांकि मैं अब यह लोन नहीं ले पाऊंगा। यह लोन लेने के लिए, मुझे सबसे पहले अपनी CIBIL रिपोर्ट ठीक करनी होगी। आप जानते हैं कि हमारे देश में चीजें कैसे काम करती हैं; पहले, आपको पुलिस स्टेशन जाकर FIR करनी होती है, फिर CIBIL अधिकारियों को लिखना होता है, और उसके बाद… मुझे नहीं पता कि आगे क्या होता है। यह एक लंबा और थकाऊ प्रोसेस है। इसलिए, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने कभी लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है। मेरी तरह, लेकिन प्लीज अपना CIBIL स्कोर चेक करें। हो सकता है कि इस तरह का फ्रॉड आपके नाम पर भी चुपचाप हो रहा हो।