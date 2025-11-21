Patrika LogoSwitch to English

TV न्यूज

‘मेरा पैन कार्ड यूज करके…’ टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक के पति अभिनव शुक्ला ने बताई आपबीती

Abhinav Shukla Online Scam: टीवी की मशहूर अभिनेत्री रुबीना दिलैक के पति अभिनव शुक्ला जालसाजों के चंगुल में फंस गए हैं, इस बात का खुलासा उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 21, 2025

TV actress Rubina Dilaik-Abhinav Shukla

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक और उनके पति अभिनव शुक्ला (इमेज सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम)

Fraud With Abhinav Shukla: मनोरंजन जगत से खबर सामने आई है कि टीवी की मशहूर अभिनेत्री रुबीना दिलैक के पति और एक्टर अभिनव शुक्ला एक बड़े ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो गए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि कैसे उनके साथ धोखा हुआ है।

अभिनव ने खुलासा किया कि उनके PAN कार्ड की जानकारी लीक हो गई थी और उनकी जानकारी के बिना उनके नाम पर लोन भी जारी कर दिया गया। वीडियो में वह पूरे मामले को समझाते हुए नजर आते हैं और लोगों को भी सावधान रहने की सलाह देते हैं।

वीडियो पोस्ट कर बताई आपबीती

वीडियो पोस्ट कर उन्होंने कहा- “फ्रॉड अलर्ट! हाल ही में जब मैंने अपनी लाइफ का पहला लोन लेने का प्रोसेस शुरू किया तो मैं शॉक में था। कुछ लोगों ने मेरे PAN का गलत इस्तेमाल करके मेरे साथ फ्रॉड किया है। हां ये हो सकता है कि मुझे टारगेट किया गया हो क्योंकि उन्हें लगा कि मैं कभी लोन नहीं लूंगा और इस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा।

बैंक वालों ने क्या बताया?

बैंक वालों ने बताया कि, 'सर, आपके नाम पर 6 लोगों ने लोन ले रखा है।' मतलब, मेरा पैन कार्ड यूज करके, उन्होंने नकली ईमेल ID बना लिए, अलग-अलग नंबरों से अलग-अलग एड्रेस से लोन ले रखे हैं मेरे पैन कार्ड यूज करके। मैं यह आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि यह किसी और के साथ न हो।

उन्होंने आगे कहा, “शुक्र है मेरे अकाउंट से कोई पैसा नहीं निकला, हालांकि मैं अब यह लोन नहीं ले पाऊंगा। यह लोन लेने के लिए, मुझे सबसे पहले अपनी CIBIL रिपोर्ट ठीक करनी होगी। आप जानते हैं कि हमारे देश में चीजें कैसे काम करती हैं; पहले, आपको पुलिस स्टेशन जाकर FIR करनी होती है, फिर CIBIL अधिकारियों को लिखना होता है, और उसके बाद… मुझे नहीं पता कि आगे क्या होता है। यह एक लंबा और थकाऊ प्रोसेस है। इसलिए, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने कभी लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है। मेरी तरह, लेकिन प्लीज अपना CIBIL स्कोर चेक करें। हो सकता है कि इस तरह का फ्रॉड आपके नाम पर भी चुपचाप हो रहा हो।

बता दें पिछली बार कपल रियलिटी गेम शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में नजर आए थे। अभिनव शुक्ला पहले ‘बिग बॉस 14’ और ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ जैसे रियलिटी टेलीविजन शो का हिस्सा रह चुके हैं। ‘बिग बॉस 14’ में वह टॉप 5 में थे; वहीं ‘खतरों के खिलाड़ी’ में वह फाइनलिस्ट बने थे।

