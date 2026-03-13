शादी के बाद पार्टी में कृतिका-गौरव स्टेज पर डांस के साथ Kiss करते आए नजर, वीडियो हुआ वायरल

Kritika Kamra Gaurav Kapur Viral Video: एक्ट्रेस कृतिका कामरा और एक्टर एंड क्रिकेट प्रजेंटर गौरव कपूर अब ऑफिशियली शादीशुदा हैं. बीते बुधवार (11 मार्च) को इस कपल ने मुंबई स्थित अपने घर की छत पर एक प्राइवेट फंक्शन में शादी की, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए। इस जोड़े ने अपनी शादी को सादगीपूर्ण रखने का फैसला किया और रजिस्टर्ड मैरिज करने का फैसला किया।