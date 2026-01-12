माही विज का टूटा ‘सब्र का बांध’, नदीम को बताया अपनी आत्मा, बोलीं- वह पिछले 6 साल से…

Mahhi Vij Angry On Dating Rumors With Nadim: टीवी के फेमस कपल माही विज और जय भानुशाली ने अपनी 15 साल की शादी को खत्म कर तलाक ले लिया है, जिसकी घोषणा दोनों ने 4 जनवरी को की थी। दोनों के प्यार भरे रिश्ते का अंत ऐसा होगा किसी ने नहीं सोचा था। वहीं, तलाक को 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि माही ने अपने खास दोस्त नदीम को अपना घर और दिल बताया था। जिसके बाद दोनों की डेटिंग की खबरें आने लगीं। ऐसे में पहले अंकिता लोखंडे और अब खुद माही विज का गुस्सा फूट पड़ा है।