जय भानुशाली और माही विज ने तलाक किया कन्फर्म, 15 साल की शादी तोड़ी

Mahhi Vij and Jay Bhanushali Divorce: टीवी इंडस्ट्री से बेहद बड़ी खबर आ रही है। फेमस कपल जय भानुशाली और माही विज से अपना तलाक कंफर्म कर दिया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 04, 2026

Mahhi Vij and Jay Bhanushali Divorce

माही विज और जय भानुशाली ने किया तलाक कंफर्म

Mahhi Vij and Jay Bhanushali Divorce Confirm: टेलीविजन गलियारे से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने फैंस का दिल तोड़ दिया है। टीवी की सबसे फेमस जोड़ी से अपनी 15 साल की शादी को खत्म कर दिया है। माही विज और जय भानुशाली ने इंस्टाग्राम पर अपना तलाक कंफर्म कर दिया है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। इस खबर उनके फैंस का दिल तोड़ दिया, हर कोई अलग होने का कारण जानना चाहता है। लोग कमेंट कर रिश्ते में दरार पर सवाल पूछ रहे हैं।

माही विज और जय भानुशाली ने किया तलाक कंफर्म (Mahhi Vij and Jay Bhanushali Divorce)

माही विज और जय भानुशाली ने अपने-अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बयान (Joint Statement) जारी किया। उन्होंने लिखा, "जिंदगी के इस लंबे सफर के बाद, हमने अब अलग-अलग रास्तों पर चलने का फैसला किया है। भले ही हम पति-पत्नी के रूप में अब साथ नहीं हैं, लेकिन हमारे बीच का सम्मान, सहयोग और दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी।"

बयान में दोनों ने ये भी साफ किया कि इस फैसले के पीछे कोई 'विलेन' नहीं है और न ही किसी तरह की कड़वाहट। उन्होंने मीडिया और फैंस से अपील की है कि उनके इस निजी फैसले को किसी विवाद या ड्रामे की तरह न देखा जाए, बल्कि उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए।

जय और माही ने बच्चों को लेकर की बात (Mahhi Vij and Jay Bhanushali Confirm Divorce)

इस अलगाव की खबर के बीच दोनों ने अपने बच्चों। तारा, खुशी और राजवीर की जिम्मेदारी को लेकर अपना रुख साफ किया है। उन्होंने वादा किया कि वे अपने बच्चों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने लिखा, "हम पति-पत्नी के तौर पर अलग हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए हम हमेशा सबसे अच्छे माता-पिता बने रहेंगे। उनकी परवरिश, सुरक्षा और खुशियों के लिए हम हर कदम साथ मिलकर उठाएंगे।"

पिछले कुछ समय से लगाई जा रही थी अटकलें (Mahhi Vij and Jay Bhanushali Instagram)

भले ही यह खबर आज आधिकारिक हुई है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जय और माही के बीच अनबन की खबरें सुर्खियां बटोर रही थीं। फैंस ने नोटिस किया था कि दोनों ने लंबे समय से एक साथ कोई तस्वीर या फैमिली व्लॉग शेयर नहीं किया था। जून 2024 के बाद से उनके बीच का 'डिजिटल रोमांस' पूरी तरह गायब था। अगस्त में बेटी तारा के जन्मदिन पर दोनों साथ जरूर दिखे थे, लेकिन वहां भी उनके बीच की दूरियां साफ नजर आ रही थीं। अब इस आधिकारिक बयान ने उन सभी अटकलों पर मुहर लगा दी है।

जय भानुशाली और माही की ऐसे हुई थी शादी (Mahhi Vij and Jay Bhanushali Marriage)

जय और माही की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी रही है। 2010 में एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधने के बाद इस जोड़ी ने 'नच बलिए' जैसे रियलिटी शोज जीतकर अपनी केमिस्ट्री से सबको प्रभावित किया था। टीवी इंडस्ट्री में उन्हें एक 'परफेक्ट फैमिली' की मिसाल माना जाता था। 16 साल के इस लंबे साथ का इस तरह खत्म होना यकीनन उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ा झटका है।

Updated on:

04 Jan 2026 03:42 pm

Published on:

04 Jan 2026 03:27 pm

