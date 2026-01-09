घर बेचना पड़ गया… आर्थिक तंगी से गुजर रहा था परिवार; फराह खान के बारे में 90 % लोग नहीं जानते ये बात!

Farah Khan Birthday: फराह खान एक ऐसा नाम है, जिसे आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री सम्मान से लेती है, लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर उतना आसान नहीं था। बहुत कम लोग जानते हैं कि कभी आर्थिक तंगी ने उनके परिवार को इस कदर घेर लिया था कि घर तक बेचना पड़ गया था। मगर इसी संघर्ष ने फराह को और मजबूत बनाया। कॉलेज के दिनों में जब लोग मजाक में उन्हें माइकल जैक्सन जैसी डांसर कहते थे, तब शायद किसी को नहीं पता था कि यही हुनर एक दिन उन्हें बॉलीवुड की टॉप कोरियोग्राफर और डायरेक्टर बना देगा। उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि जुनून, जज्बे और कभी हार न मानने की मिसाल है।