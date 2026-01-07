मेरा गला दबाया, मैं सांस नहीं ले पाई…हेमा मालिनी के साथ कब हुआ था ऐसा? सामने आई ये सच्चाई

हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी 'बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में एक ऐसे घर का जिक्र किया है, जिसे वह 'भूतिया' मानती थीं। हेमा मालिनी जब अपने करियर की शुरुआत में चेन्नई से मुंबई शिफ्ट हुई थीं, तो उन्हें यहां के छोटे अपार्टमेंट्स में रहने में काफी दिक्कत होती थी। राम कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई अपनी किताब में उन्होंने बताया कि फिल्म 'सपनों का सौदागर' की शूटिंग के दौरान वह बांद्रा के एक छोटे से फ्लैट में रहती थीं। लेकिन जल्द ही उन्हें रहने के लिए एक बड़ा बंगला मिल गया। उन्हें लगा कि अब सुकून मिलेगा, पर हुआ इसके ठीक उलट।