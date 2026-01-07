7 जनवरी 2026,

मेरा गला दबाया, मैं सांस नहीं ले पाई…हेमा मालिनी के साथ कब हुआ था ऐसा? सामने आई ये सच्चाई

Hema Malini: हेमा मालिनी की जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए। उन्होंने हर मुश्किल का डट कर सामना किया। एक ऐसा ही डरावना किस्सा है जो सालों बाद सामने आया है। जिसने ड्रीम गर्ल को अंदर से हिला कर रख दिया था।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 07, 2026

hema malini

हेमा मालिनी ने सुनाया डरावना किस्सा

Hema Malini: पति धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने खुलकर मीडिया से बात की और कई बड़े खुलासे भी किए। उन्हें धर्मेंद्र की तबीयत हो या उनका जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करना हो सब कुछ फैंस को बताया। अब इसी बीच एक और किस्सा हेमा मालिनी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने बताया कि जिस घर में उन्होंने रातें बिताई थी उसे याद कर उनकी आज भी रूह कांप जाती है। उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ था जो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था।

हेमा मालिनी के साथ रात में होती थी अजीब चीजें (Hema Malini Horror Incident)

हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी 'बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में एक ऐसे घर का जिक्र किया है, जिसे वह 'भूतिया' मानती थीं। हेमा मालिनी जब अपने करियर की शुरुआत में चेन्नई से मुंबई शिफ्ट हुई थीं, तो उन्हें यहां के छोटे अपार्टमेंट्स में रहने में काफी दिक्कत होती थी। राम कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई अपनी किताब में उन्होंने बताया कि फिल्म 'सपनों का सौदागर' की शूटिंग के दौरान वह बांद्रा के एक छोटे से फ्लैट में रहती थीं। लेकिन जल्द ही उन्हें रहने के लिए एक बड़ा बंगला मिल गया। उन्हें लगा कि अब सुकून मिलेगा, पर हुआ इसके ठीक उलट।

हेमा मालिनी को लगता था किसी ने दबाया उनका गला (Hema Malini live in Haunted House)

हेमा मालिनी ने बताया, "उस बंगले में शिफ्ट होने के बाद मेरी रातें बुरे सपने जैसी हो गई थीं। हर रात मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। मुझे सांस लेने में इतनी तकलीफ होती थी कि मैं तड़पने लगती थी। शुरुआत में मुझे और मेरी मां को लगता था कि शायद यह नई जगह की वजह से होने वाली बेचैनी है। लेकिन जब यह सिलसिला हर रात होने लगा, तो वह डर गईं।"

हेमा मालिनी ने आगे बताया, "मैं अपनी मां के साथ सोती थी। उन्होंने खुद देखा कि मैं रात भर कितनी बेचैन रहती थी। अगर यह एक-दो बार होता तो हम नजरअंदाज कर देते, लेकिन जब यह रोज का काम बन गया, तो हमने समझ लिया कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है।" उनके साथ वो सब अदृश्य शक्ति करती थीं और उन्हीं ने उन्हें वो घर छोड़ने पर मजबूर किया।

हेमा मालिनी ने खरीदा था घर (Hema Malini Reveals Shocking Incident)

डरावने अनुभवों के बाद हेमा मालिनी ने साल 1972 में जब वह ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सीता और गीता' की शूटिंग कर रही थीं, उन्होंने जुहू में अपना पहला बंगला खरीदा था। हेमा ने बताया कि यह बंगला एक गुजराती परिवार का था। उन्हें वह घर देखते ही पसंद आ गया क्योंकि उसके चारों तरफ हरियाली थी।

इसी घर की यादें शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि तब धर्मेंद्र (धरम जी) अक्सर वहां कॉफी पीने आते थे। हेमा कहती हैं, "तब मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन मुझे उनसे प्यार हो जाएगा और मैं उन्हीं की पत्नी बनूंगी।" आज वह डरावना बंगला सिर्फ एक धुंधली याद है, लेकिन 'ड्रीम गर्ल' के संघर्ष के दिनों का यह सबसे चौंकाने वाला अध्याय है।

