BMC Elections 2026: चुनाव प्रचारकों के पटाखे फोड़ने के बाद लगी आग, गुस्से से एक्ट्रेस हुई लाल, देखें वीडियो

Magh Mela 2026

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 07, 2026

Daisy Shah angry on election campaigners after fire near her Mumbai home video viral

डेजी शाह का वीडियो हुआ वायरल

BMC Elections 2026: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की हीरोइन डेजी शाह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वह उन सभी लोगों पर अपने गुस्सा उतार रही हैं जिनकी वजह से बिल्डिंग में आग लग गई। मुंबई में जल्द चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रचारक अपनी पार्टी को जिताने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। यह केवल कहा नहीं जा रहा बल्कि ऐसा हुआ भी है।

एक्ट्रेस डेजी के घर के पास चुनाव प्रचारकों ने ऐसी अंधाधुंध आतिशबाजी की, जिस वजह से एक इमारत में आग लग गई। डेजी शाह आग लगने के कारण इतनी आहत और नाराज हुईं कि उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया का सहारा लिया और इस गैर-जिम्मेदाराना बर्ताव पर अपना बयान जारी कर दिया।

डेजी शाह ने किया गुस्से में वीडियो शेयर (Daisy Shah On BMC Elections 2026)

डेजी शाह ने बताया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, वह अपनी बिल्डिंग के नीचे अपने पालतू कुत्ते को टहलाने के लिए निकली थीं। तभी उन्होंने देखा कि पास की एक इमारत से आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं। दरअसल, वहां से गुजर रहे एक चुनावी जुलूस में पटाखे जलाए जा रहे थे, जिनकी चिंगारी सीधे एक घर की बालकनी में जा गिरी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। डेजी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और दिखाया कि कैसे उत्सव का माहौल मातम में बदल सकता था।

पार्टी पर निकाला डेजी शाह ने अपनी भड़ास (Daisy Shah slams political party after fire near her home)

इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट लिखते हुए 'जय हो' फेम एक्ट्रेस ने कहा, "मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जब आप प्रचार के लिए टीमें हायर करते हैं, तो कम से कम यह तो देख लें कि उनमें 'कॉमन सेंस' हो।" डेजी ने इस बात पर भी गुस्सा जाहिर किया कि जैसे ही आग लगी, पटाखे फोड़ने वाले और प्रचार में शामिल लोग मदद करने के बजाय वहां से रफूचक्कर हो गए। पीछे रह गए तो सिर्फ वो डरे हुए निवासी, जिन्हें इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा।

पब्लिक सेफ्टी पर उठाए सवाल (Daisy Shah Instagram)

डेजी ने आगे कहा कि रिहायशी इलाकों के पास पटाखे फोड़ना पूरी तरह से बेवकूफी भरा कदम है। उन्होंने राहत जताई कि उनकी बिल्डिंग कमेटी ने प्रचार करने वालों को अंदर आने की इजाजत नहीं दी थी, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, "यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह कुछ बेवकूफ लोगों की वजह से हुआ है। अब बहुत हो गया है, जिम्मेदारी लेना सीखिए।"

"मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है" (Daisy Shah Angry Video Viral)

इस मामले के सुर्खियों में आने के बाद डेजी ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि उनकी बातों को किसी राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। उन्होंने कहा, "मैंने वही कहा जो असल में हुआ और जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, बस आम लोगों की सुरक्षा की चिंता है।"

