BMC Elections 2026: चुनाव प्रचारकों के पटाखे फोड़ने के बाद लगी आग, गुस्से से एक्ट्रेस हुई लाल, देखें वीडियो

डेजी शाह ने बताया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, वह अपनी बिल्डिंग के नीचे अपने पालतू कुत्ते को टहलाने के लिए निकली थीं। तभी उन्होंने देखा कि पास की एक इमारत से आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं। दरअसल, वहां से गुजर रहे एक चुनावी जुलूस में पटाखे जलाए जा रहे थे, जिनकी चिंगारी सीधे एक घर की बालकनी में जा गिरी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। डेजी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और दिखाया कि कैसे उत्सव का माहौल मातम में बदल सकता था।