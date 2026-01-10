दूसरों को नीचा दिखाते हैं… इमरान हाश्मी ने ‘धुरंधर’ फिल्म को लेकर कह दी ये बात

हाल ही में 'इंडिया टुडे' से इंटरेक्शन के दौरान इमरान हाशमी ने कहा कि जब कोई फिल्म सफल होती है और अच्छा बिजनेस करती है, तो कई बार फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही उस फिल्म और उससे जुड़ी टीम को नीचा दिखाने में लग जाते हैं। दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट करने के बजाय लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं। इमरान ने इस सोच को “क्रैप मेंटालिटी” बताया।

इमरान का मानना है कि जब कोई फिल्म अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसका फायदा पूरी इंडस्ट्री को होता है। जितनी ज्यादा फिल्में सफल होंगी, उतना ही इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू जेनरेट होगा और कैश फ्लो बेहतर होगा।