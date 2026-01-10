10 जनवरी 2026,

दूसरों को नीचा दिखाते हैं… इमरान हाश्मी ने ‘धुरंधर’ फिल्म को लेकर कह दी ये बात

इमरान हाशमी ने फिल्म इंडस्ट्री की उस सोच पर सवाल उठाया है, जिसमें दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट करने के बजाय उन्हें नीचा दिखाया जाता है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

Jan 10, 2026

emraan hashmi on dhundhar Movie

धुरंंधर फिल्म को लेकर क्या बोले इमरान हाश्मी (इमेज सोर्स: एक्स)

Emraan Hashmi Statement: इमरान हाशमी के लिए साल 2025 बेहद खास रहा है। जहां उन्हें अपनी फिल्मों ‘हक’ और ‘ग्राउंड जीरो’ के लिए सराहना मिली, वहीं उनकी नई पॉपुलैरिटी का बड़ा कारण बना ‘बड्स ऑफ बॉलीवुड’, जिसने एक बार फिर उनके क्रेज को रिवाइव कर दिया। इस समय इमरान अपने करियर के एक सेफ फेज में हैं, जहां वे सोच-समझकर प्रोजेक्ट्स चुन रहे हैं। ऐसे में उन्होंने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ी और अहम बात कही है।

इमरान हाशमी ने 'क्रैप मेंटालिटी' कहा

हाल ही में 'इंडिया टुडे' से इंटरेक्शन के दौरान इमरान हाशमी ने कहा कि जब कोई फिल्म सफल होती है और अच्छा बिजनेस करती है, तो कई बार फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही उस फिल्म और उससे जुड़ी टीम को नीचा दिखाने में लग जाते हैं। दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट करने के बजाय लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं। इमरान ने इस सोच को “क्रैप मेंटालिटी” बताया।
इमरान का मानना है कि जब कोई फिल्म अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसका फायदा पूरी इंडस्ट्री को होता है। जितनी ज्यादा फिल्में सफल होंगी, उतना ही इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू जेनरेट होगा और कैश फ्लो बेहतर होगा।

धुरंधर की तारीफ

इमरान हाशमी ने फिल्म ‘धुरंधर’ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा उन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन यह एक शानदार फिल्म है। उन्होंने फिल्म की मार्केटिंग और पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि सभी ने बेहतरीन काम किया है। इमरान ने कहा कि फिल्म की लंबाई ज्यादा है, इसके बावजूद दर्शक सिनेमाघरों में जाकर इसे देख रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि किसी भी फिल्म के लिए वर्ड ऑफ माउथ की कितनी स्ट्रांग अहमियत होती है।

करण जौहर भी कर चुके हैं ऐसी बात

इससे पहले करण जौहर भी इसी तरह की बात कह चुके हैं। उनकी प्रोड्यूस की गई फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’, जो क्रिसमस के अवसर पर रिलीज  हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक सफलता हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद करण जौहर ने एक पोस्ट में लिखा था “क्या हम दूसरों की सफलता का जश्न नहीं मना सकते और उनकी असफलताओं पर खुशी मनाना बंद नहीं कर सकते? क्या हम पूरे दिल से सराहना कर सकते हैं और बिना पक्षपात, गुस्से और नफरत के आलोचना कर सकते हैं?”

'धुरंधर' का लेटेस्ट अपडेट

फिल्म ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और यह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। दर्शकों ने फिल्म को बेहद पसंद किया है। अब तक यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 1238 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है और अभी भी थिएटर्स में टिकी हुई है। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जबकि इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन अहम भूमिकाओं में हैं।

इमरान दिखेंगे 'तस्करी- द स्मगलर्स वेब'

इमरान अब 'तस्करी- द स्मगलर्स वेब' में दिखेंगे जो कि एक क्राइम थ्रिलर है इसमें उनके साथ शरद केलकर, जोया अफरोज, नंदीश संधू हैं। सीरीज को नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया है और यह  14 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।
इसके साथ ही इमरान 2026 में ' आवारापन 2' और 'गन मास्टर जी 9' में भी दिखाई देंगे।

Published on:

10 Jan 2026 09:49 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दूसरों को नीचा दिखाते हैं… इमरान हाश्मी ने 'धुरंधर' फिल्म को लेकर कह दी ये बात

