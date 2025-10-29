फिल्म ‘हक’ पर छिड़े विवाद पर इमरान हाशमी ने दिया बयान, बोले- किसी भी मुस्लिमों की छवि…

Emraan Hashmi On Haq Controversy: सलमान खान की 'टाइगर 3' के बाद से इमरान हाशमी ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। अब जल्द वह फिल्म 'हक' में नजर आएंगे, इसमें उनके साथ यामी गौतम लीड रोल में होंगी। यह पूरी फिल्म 1980 के दशक के चर्चित शाह बानो केस पर आधारित है। फिल्म का ट्रेलर आने के बाद से ही इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह फिल्म एक खास समुदाय यानी मुस्लिमों की छवि खराब कर सकती है। इसी को लेकर इमरान हाशमी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने जो कहा वह सोशल मीडिया पर छा गया है।