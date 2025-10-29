Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

फिल्म ‘हक’ पर छिड़े विवाद पर इमरान हाशमी ने दिया बयान, बोले- किसी भी मुस्लिमों की छवि…

Emraan Hashmi On Haq Controversy: हाल ही में फिल्म 'हक' का ट्रेलर रिलीज हुआ था और तब से ही फिल्म विवादों में आ गई है। अब इमरान हाशमी ने फिल्म और मुस्लिमों की छवि पर बयान दिया है। साथ ही बताया है कि क्यों खुद एक मुस्लिम होकर उन्होंने इस रोल के लिए हां कहा।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 29, 2025

Emraan Hashmi react on Haq controversy

इमरान हाशमी ने फिल्म हक पर की बात

Emraan Hashmi On Haq Controversy: सलमान खान की 'टाइगर 3' के बाद से इमरान हाशमी ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। अब जल्द वह फिल्म 'हक' में नजर आएंगे, इसमें उनके साथ यामी गौतम लीड रोल में होंगी। यह पूरी फिल्म 1980 के दशक के चर्चित शाह बानो केस पर आधारित है। फिल्म का ट्रेलर आने के बाद से ही इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह फिल्म एक खास समुदाय यानी मुस्लिमों की छवि खराब कर सकती है। इसी को लेकर इमरान हाशमी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने जो कहा वह सोशल मीडिया पर छा गया है।

इमरान हाशमी ने फिल्म हक पर दिया बयान (Emraan Hashmi On Haq Controversy)

इमरान हाशमी ने इस पूरे विवाद पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में किसी खास समुदाय की छवि खराब नहीं की गई है, बल्कि एक संतुलित नजरिया पेश किया गया है। ANI से बात करते हुए इमरान हाशमी ने कहा, "मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट एक क्रिएटिव एक्टर के नजरिए से पढ़ी थी, लेकिन मेरे करियर में पहली बार मुझे अपनी कम्युनिटी के बारे में संवेदनशीलता को ध्यान में रखना पड़ा।"

इमरान हाशमी ने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक लिबरल मुस्लिम के तौर पर मैं कह सकता हूं कि मुझे फिल्म के नजरिये पर कोई दिक्कत नहीं है। हम कम्युनिटी की छवि नहीं खराब कर रहे। अगर कर रहे होते तो मैं यह फिल्म नहीं करता।"

इमरान हाशमी ने की है हिंदू लड़की से शादी

हक फिल्म के एक्टर इमरान हाशमी ने कहा, "बस ये बताने के लिए कि मैं कैसा मुस्लिम हूं, मैंने परवीन से शादी की है जो कि हिंदू है। मेरा परिवार मेरे बेटे पूजा भी करते हैं। नमाज भी पढ़ते हैं। यह मेरी सेक्युलर परवरिश है। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस फिल्म को देख रहा हूं। हर कोई किसी फिल्म को अपने धार्मिक आस्था, कंडीशनिंग, परवरिश, माहौल और नजरिये से देखता है।"

क्या है शाहबानो केस?

बता दें, शाह बानो केस मुस्लिम महिलाओं के हक में एक मील का पत्थर माना जाता है। इंदौर की 62 साल की महिला शाहबानो को उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने 40 साल की शादी के बाद तलाक दिया था। शाहबानो ने सीआरपीसी (CRPC) की धारा 125 के तहत एलिमनी की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया, लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, उनका कहना था कि यह इस्लामिक पर्सनल लॉ में दखल है।

फिल्म हक' को सुपर्ण एस वर्मा ने डायरेक्ट किया है। इसमें इमरान हाशमी और यामी गौतम के अलावा वर्तिका सिंह, दानिश हुसैन, शीबा चड्ढा और असीम हटंगड़ी मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, उससे पहले ही फिल्म सोशल मीडिया पर छाई हुई है।

