‘सोनम रघुवंशी को जला नहीं सकते पर उसकी…’ वीडियो देख फूटा राजा की मां का दर्द

Raja Raghuvanshi Mother Statement: आज होलिका दहन से पहले राजा रघुवंशी के परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसमें वह राजा की पत्नी सोनम की साड़ी जलाएंगे, जिसे उसने शादी के दिन सात फेरे लेते वक्त पहनी थी। इसके माध्यम से राजा का परिवार साड़ी जलाकर बुराई का अंत करेगा। राजा की मां का कहना है, सोनम जेल में है…उसे जला नहीं सकते, लेकिन उसकी यादों की आज जलाकर बुराई का अंत करेंगे।