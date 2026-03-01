‘इंदौरी’ गटक गए 40.81 करोड़ लीटर शराब, राजस्व में हुई जबरदस्त बढ़ोत्तरी

आबकारी विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक शहर में प्रीमियम और मिड-सेगमेंट विदेशी ब्रांड की मांग लगातार बढ़ी है। पहले जहां देसी शराब की बिक्री ज्यादा होती थी, वहीं अब युवाओं और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले वर्ग के बीच विदेशी शराब की खपत में बड़ा इजाफा हुआ है। त्योहारों, पार्टियों और वीकेंड कल्चर ने भी इस ट्रेंड को बढ़ावा दिया है।

बीयर की 4.63 करोड़ लीटर से ज्यादा खपत यह दर्शाती है कि गर्म मौसम में इसकी मांग स्थिर बनी हुई है। युवाओं के साथ-साथ फैमिली गैदरिंग और आउटडोर आयोजनों में भी बीयर की खपत बढ़ी है।