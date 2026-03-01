TI ने ई-रिक्शा चालक पर बरसाए थप्पड़, मारपीट का वीडियो वायरल

सामने आए वीडियो को लेकर दावा है कि, थाना प्रभारी ऑटो चालक को लगातार थप्पड़ जड़ते दिख रहे हैं। वहीं, हा तो ये भी जा रहा है कि, इससे पहले एक बाइक सवार को भी उन्होंने थप्पड़ जड़े थे। यानी गुस्सा सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि सड़क पर मौजूद लोगों पर उतारता दिखाई दे रहा है। वीडियो में थाना प्रभारी का आक्रोश साफ नजर आ रहा है। ये रवैया पुलिस की छवि को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। हालांकि, मामला सामने आने के बाद से थाना प्रभारी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ मीडिया हाउसेस भी मनीष मिश्रा को कॉल करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन, उनका कॉल भी न रिसीव होने की जानकारी सामने आई है। देखना ये है कि, अब इस मामले की जांच और कार्रवाई को लेकर वरिष्ठ अफसर क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल, सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर जारी है।