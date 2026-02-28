MP में CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक! 3000 रुपए है रेट

CBSE Board Exam 2026: इन दिनों एमपी बोर्ड और सीबीएसई की परीक्षाएं चल रही है। इस बीच इंदौर में सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्व सक्रिय हैं, जो रुपए लेकर एक दिन पहले पेपर उपलब्ध कराने का दावा कर रहे है। बातचीत के दौरान पेपर का कवर पेज भरोसे के लिए भेजा जा रहा है। खुलेआम चल रही इस गतिविधि का जिम्मेदार अनदेखी कर रहे है। अगर यह सही है या फिर फ्रॉड, दोनों ही स्थिति में पुलिस और शिक्षा विभाग के अफसरों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।