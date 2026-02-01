केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस कोर्स में बढ़ाई गई EWS की सीटें

MP News: शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) में चार विभागों में ईडब्ल्यूएस (EWS category) के तहत एक-एक सीट बढ़ाने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2026-27 के लिए एमडीएस की सीट बढ़ाई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डेंटिस्ट एक्ट 1948 के प्रावधानों का उल्लंघन कर किया गया कोई भी प्रवेश अवैध माना जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बढ़ी हुई सभी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं।