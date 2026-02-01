27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस कोर्स में बढ़ाई गई EWS की सीटें

EWS category: केंद्र सरकार ने महाविद्यालय में कोर्स की चार सीटें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 2026-27 सत्र से लागू इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए अवसर बढ़ेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Feb 27, 2026

Central Government approved increase of 4 seats for EWS category in Government Dental College MP News

Central Government approved increase of 4 seats for EWS (फोटो- Patrika.com)

MP News: शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) में चार विभागों में ईडब्ल्यूएस (EWS category) के तहत एक-एक सीट बढ़ाने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2026-27 के लिए एमडीएस की सीट बढ़ाई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डेंटिस्ट एक्ट 1948 के प्रावधानों का उल्लंघन कर किया गया कोई भी प्रवेश अवैध माना जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बढ़ी हुई सभी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं।

महाविद्यालय में 9 विषयों में होती है पढ़ाई

प्राचार्य डॉ. गुप्ता ने बताया, 1961 में स्थापित यह महाविद्यालय मप्र का एक प्रमुख संस्थान है। एनआइआरएफ रैंकिंग 2023 में यह डेंटल श्रेणी में देश में 32 वें स्थान पर रहा है। कॉलेज में ओरल सर्जरी, ऑर्थोडॉन्टिक्स और पीडोडॉन्टिक्स जैसे कुल 9 विषयों में पढ़ाई होती है। सीट बढ़ने से डेंटल पीजी के अभ्यर्थियों के लिए अवसर बढ़ेगे।

वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति पर होगा नवीनीकृत

प्राचार्य डॉ. अलका गुप्ता ने बताया, केंद्र सरकार ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की सिफारिशों और कॉलेज द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में 1, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स में 1, पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में 1, ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में 1 सीट बढ़ाने की अनुमति दी है। यह अनुमति शुरुआत में एक वर्ष के लिए दी गई है। कॉलेज द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति और सत्यापन के आधार पर इसे सालाना आधार पर नवीनीकृत होगा। (MP News)

ये भी पढ़ें

मंत्री कैलाश का एक और कांड! विधानसभा में दी झूठी जानकारी….
इंदौर
Minister Kailash Vijayvargiya gives False Information Vidhan Sabha over indore nagar nigam mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 10:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस कोर्स में बढ़ाई गई EWS की सीटें

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नर्सिंग छात्रा से शादी का वादा कर बनाए शारीरिक संबंध, भाई का दोस्त है आरोपी

indore
इंदौर

फोन पर अंजान ‘वीडियो कॉल’ से सावधान ! डीपफेक ठगी का चल रहा खतरनाक ट्रेंड

Deepfake fraud
इंदौर

आने वाली है ‘अफोर्डेबल हाउसिंग योजना’, बेचे जाएंगे 5 हजार से ज्यादा सस्ते प्लॉट्स

affordable housing scheme
इंदौर

मास्टर प्लान में 70 फीट होगी चौड़ी सड़क, तोड़े जाएंगे कई मकान

indore news
इंदौर

Special Train: 3 राज्यों के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 14 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

Special Train
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.