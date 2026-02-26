मंत्री कैलाश का एक और कांड! विधानसभा में दी झूठी जानकारी….

विजयवर्गीय ने और भी झूठी जानकारी दी। विधानसभा में बताया कि नगर निगम में 24 राजस्व निरीक्षकों के पद हैं, जिनमें से 8 भरे और 15 रिक्त हैं। जबकि, निगम में एक भी राजस्व निरीक्षक नहीं हैं, जो काम कर रहे हैं वे सभी प्रभारी के तौर पर हैं। इसी तरह उप राजस्व निरीक्षक के 49 पदों में से 5 भरे और 44 खाली बताए गए हैं। जबकि इस पद पर भी प्रभारी के तौर पर विनियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं। सहायक राजस्व निरीक्षकों के 195 पदों में से 115 पद भरे और 80 पद खाली बताए, जो गलत है। इस पद पर भी प्रभारी के तौर पर विनियमित और मस्टरकर्मी काम कर रहे हैं।