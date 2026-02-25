इंदौर में ढोल-नगाड़ों के साथ कार्रवाई, 57 बड़े बकायादार बेनकाब!

recovery campaign: नगर निगम का संपत्ति कर, जल कर और अन्य टैक्स जमा करने के लिए विशेष कर संग्रहण शिविर लगा है। निगम अफसरों का दावा है कि इस अभियान के दौरान घर बैठकर भी बकाया टैक्स की जानकारी लेने के साथ जमा कर सकेंगे। राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान 'गुड्डू' ने बताया, निगम के सभी जोनल कार्यालय, मुख्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय एवं अन्य स्थान पर विशेष कर संग्रहण शिविर लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक करदाताओं को एक ही दिन में सुविधा उपलब्ध कराकर बकाया संपत्ति कर, जल कर एवं अन्य देयकों का त्वरित निराकरण करना है।