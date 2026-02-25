25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर में ढोल-नगाड़ों के साथ कार्रवाई, 57 बड़े बकायादार बेनकाब!

indore nagar nigam: जोन-3 के अंतर्गत तीन अलग-अलग वार्डों के बड़े बकायादारों के नाम सहित होर्डिंग को राजबाड़ा पर चस्पा कर दिया गया।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Manish Geete

Feb 25, 2026

indore nagar nigam

इंदौर में बड़े बकायादारों की मुश्किलें बढ़ गई है। नगर निगम ने राजबाड़ा पर सभी के नामों की सूची लगा दी है। फोटो -एआई जनरेटेड

indore nagar nigam: इंदौर नगर निगम के राजस्व विभाग का इन दिनों टैक्स वसूली पर खासा जोर है। बड़े बकायादारों के नाम चौराहों पर सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जा रहे हैं। जोन-3 के अंतर्गत तीन अलग-अलग वार्डों के बड़े बकायादारों के नाम सहित होर्डिंग को राजबाड़ा पर चस्पा कर दिया गया। इन लोगों को निगम पहले नोटिस भी जारी कर चुका था, लेकिन खाताधारकों की ओर से न ही जवाब दिया गया और न ही टैक्स जमा किया। इस पर निगम अफसरों ने ढोल-धमाकों के साथ ही ये होर्डिंग चस्पा करवा दिए।

जोन-3 के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल निकम ने बताया, पिछली लोक अदालत से पहले भी बकायादारों की सूची बनाकर चौराहे पर चस्पा किया था। उसका अच्छा परिणाम मिला था। इस बार भी फिर से दोहराया जा रहा है। तीन वार्डों के बड़े-बड़े बकायादारों को चिन्हित किया था। उन्हें नोटिस जारी किए थे, लेकिन इन लोगों ने टैक्स जमा नहीं किया। इसलिए इनके नाम सार्वजनिक किए गए हैं। फिलहाल, इस सूची में लगभग 57 बड़े बकायेदार हैं, जिनसे 2 करोड़ रुपए टैक्स वसूलना है।

सुविधा: निगम का अभियान, घर बैठे जानकारी लेकर कर सकेंगे टैक्स जमा

recovery campaign: नगर निगम का संपत्ति कर, जल कर और अन्य टैक्स जमा करने के लिए विशेष कर संग्रहण शिविर लगा है। निगम अफसरों का दावा है कि इस अभियान के दौरान घर बैठकर भी बकाया टैक्स की जानकारी लेने के साथ जमा कर सकेंगे। राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान 'गुड्डू' ने बताया, निगम के सभी जोनल कार्यालय, मुख्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय एवं अन्य स्थान पर विशेष कर संग्रहण शिविर लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक करदाताओं को एक ही दिन में सुविधा उपलब्ध कराकर बकाया संपत्ति कर, जल कर एवं अन्य देयकों का त्वरित निराकरण करना है।

शिविर के दौरान समस्याओं का समाधान, बकाया राशि की जानकारी, कर निर्धारण से संबंधित मार्गदर्शन एवं ऑन-द- स्पॉट भुगतान की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। व्हाट्सएप पर लें बकाया की जानकारी डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देते हुए नगर निगम द्वारा कर भुगतान की डिजिटल सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। करदाता घर बैठे ही निगम के व्हाट्सएप नंबर 7552465110 पर संपर्क कर बकाया कर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 04:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में ढोल-नगाड़ों के साथ कार्रवाई, 57 बड़े बकायादार बेनकाब!

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पूर्व विधायक से पंगा पड़ा भारी! बीमा कंपनी को चुकाने होंगे इलाज के पैसे

indore news
इंदौर

इंदौर में शूटिंग के 204 पदक दांव पर, देशभर से आए 600 निशानेबाज

600 shooters came to Indore for 204 shooting medals
इंदौर

मां की गोद में सिर रखा, थोड़ी देर में थम गईं 23 साल के बेटे की सांसें

INDORE
इंदौर

पहली बार सरकारी अस्पताल में खुला मोटापा क्लिनिक, फ्री में होगा इलाज

Obesity Clinic
इंदौर

MP में मार्च तक शुरू होगी नई रेल लाइन, इन जिलों में पहली बार चलेगी ट्रेन

Indore-Dhar railway line construction Completion Trial Run in March mp news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.