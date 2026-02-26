‘मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं’, राहुल गांधी ने इस MP कांग्रेस के नेता से कहा….

Rahul Gandhi: भोपाल में आयोजित किसान पंचायत के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील और उससे जुड़े अन्य विषयों पर गहरी चिंता व्यक्त की। किसान निर्मा मंडल के प्रतिनिधियों के अलावा कई व्यापारियों ने भी उनसे बातचीत की। कुछ नेताओं ने कहा कि ट्रेड डील से छोटे व्यापारियों, इंडस्ट्री और ख़ासकर टेक्सटाइल सेक्टर को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका से सस्ते सामान आने से स्थानीय उद्योगों को दिक्कतें आएंगी और कृषि तथा व्यापार दोनों वर्ग प्रभावित होंगे। (MP News)