आने वाली है ‘अफोर्डेबल हाउसिंग योजना’, बेचे जाएंगे 5 हजार से ज्यादा सस्ते प्लॉट्स

आइडीए की स्कीम 136 की बिल्डिंग में कई फ्लैट अब तक नहीं पाए हैं। इसे ध्यान में रख अब पीपीपी मॉडल पर काम की तैयारी है। आइडीए के पास स्कीम 136 के साथ स्कीम 134, 155 व सुपर कॉरिडोर पर कई बड़े प्लॉट हैं। आइडीए ने खुद पैसा लगाकर प्लॉट्स पर बिल्डिंग बनाने के बजाए पीपीपी मॉडल पर बिल्डिंग बनाने की तैयारी की है। पीपीपी मॉडल पर काम करने के लिए आइडीए ने भोपाल से अनुमति मांगी है। मंजूरी मिलने के बाद प्रायवेट एजेंसी, बिल्डर की मदद से फ्लैट्स बनाकर बेचे जाएंगे। अनुमति मिलती है तो सुपर कॉरिडोर पर कई बिल्डिंग बनेगी और इससे वहां तेजी से बसाहट भी होगी।