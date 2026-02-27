27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

आने वाली है ‘अफोर्डेबल हाउसिंग योजना’, बेचे जाएंगे 5 हजार से ज्यादा सस्ते प्लॉट्स

MP News: आइडीए की स्कीम 136 की बिल्डिंग में कई फ्लैट अब तक नहीं पाए हैं। इसे ध्यान में रख अब पीपीपी मॉडल पर काम की तैयारी है।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Feb 27, 2026

affordable housing scheme

affordable housing scheme (Photo Source - Patrika)

MP News: आइडीए अब पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर अफोर्डेबल हाउसिंग योजना ला रहा है। इसके तहत प्रायवेट बिल्डर की मदद से बिल्डिंग बनाई जाएगी और फिर उसमें फ्लैट बेचे जाएंगे। आइडीए ने पहले स्कीम नंबर 136 में बिल्डिंग बनाकर फ्लैट बेचे और अब वहीं पर लग्जरी फ्लैट्स की बिल्डिंग भी बनाई जा रही है।

साथ ही आइडीए की 8 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीपीएस) स्कीम आ रही है, जिसमें करीब एक साल बाद 5 हजार से ज्यादा प्लॉट्स बेचे जाएंगे। अभी यहां करोड़ों खर्च कर विकास कार्य किए जा रहे हैं और अपने घर की आस में लोग इस स्कीम का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा 3 अन्य स्कीमों को भी लाने की तैयारी है।

अनुमति मिलते ही बिल्डिंग बनेंगी

आइडीए की स्कीम 136 की बिल्डिंग में कई फ्लैट अब तक नहीं पाए हैं। इसे ध्यान में रख अब पीपीपी मॉडल पर काम की तैयारी है। आइडीए के पास स्कीम 136 के साथ स्कीम 134, 155 व सुपर कॉरिडोर पर कई बड़े प्लॉट हैं। आइडीए ने खुद पैसा लगाकर प्लॉट्स पर बिल्डिंग बनाने के बजाए पीपीपी मॉडल पर बिल्डिंग बनाने की तैयारी की है। पीपीपी मॉडल पर काम करने के लिए आइडीए ने भोपाल से अनुमति मांगी है। मंजूरी मिलने के बाद प्रायवेट एजेंसी, बिल्डर की मदद से फ्लैट्स बनाकर बेचे जाएंगे। अनुमति मिलती है तो सुपर कॉरिडोर पर कई बिल्डिंग बनेगी और इससे वहां तेजी से बसाहट भी होगी।

कन्वेंशन सेंटर की डिजाइन तय

आइडीए ने स्टार्टअप पार्क के साथ ही प्रदेश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर भी बनाने की योजना बनाई है। काम भी पीपीपी मॉडल पर रहेगा। सेंटर की डिजाइन तय हो गई है। जल्द ही टेंडर जारी किए जाएगा ताकि एजेंसी का चयन कर काम शुरू किया जा सके।

ये भी पढ़ें

15 से 25 साल के यंगस्टर्स हो रहे ‘थायरॉयड’ का शिकार, लापरवाही पड़ेगी भारी
भोपाल
thyroid

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 03:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / आने वाली है ‘अफोर्डेबल हाउसिंग योजना’, बेचे जाएंगे 5 हजार से ज्यादा सस्ते प्लॉट्स

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मास्टर प्लान में 70 फीट होगी चौड़ी सड़क, तोड़े जाएंगे कई मकान

indore news
इंदौर

Special Train: 3 राज्यों के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 14 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

Special Train
इंदौर

MP में 2935 करोड़ से बनेगा ग्रीन फील्ड फोरलेन, 30 गांवों के किसानों को मिलेगा लाभ

Indore-Ujjain greenfield fourlane road construction Tulsiram Silawat thanks cm mohan yadav mp news
इंदौर

Indore Gas Leak: इंदौर में जहरीली गैस लीक से मचा हड़कंप, 100 मीटर तक सांस लेने तकलीफ, 10 लोग बीमार

indore poisonous gas leak 10 people fall ill severe eye irritation breathing problems mp news
इंदौर

इंदौर रिंग रोड प्रोजेक्ट का विरोध तेज, कलेक्टर कार्यालय में किसानों का ‘अर्धनग्न’ प्रदर्शन

Indore Ring Road Protest by Farmers collector office
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.