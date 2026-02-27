मास्टर प्लान में 70 फीट होगी चौड़ी सड़क, तोड़े जाएंगे कई मकान

विधायक गोलू शुक्ला ने क्षेत्रीय रहवासी और व्यापारियों की रोड चौड़ाई कम करने की मांग को मुख्यमंत्री डॉ. यादव के सामने रखा। इस पर उन्होंने रोड की चौड़ाई कम करने को लेकर जल्द फैसला लेने की बात कही है। विधायक शुक्ला का कहना है कि मधुमिलन चौराहा से छावनी होते हुए जगन्नाथ धर्मशाला तक रोड चौड़ीकरण को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव से बात हुई है। उन्होंने रोड की चौड़ाई कम करने की बात कही है। इसके चलते 10 फीट चौड़ाई कम करते हुए छावनी रोड 80 के बजाय अब 70 फीट चौड़ा बनाया जाएगा। ऐसे में अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जब नगरीय आवास एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मास्टर प्लान की किसी भी रोड की चौड़ाई कम नहीं होने की बात कह चुके है तो फिर छावनी रोड की चौड़ाई कैसे कम होगी?