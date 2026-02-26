26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

MBA छात्रा के सीने पर ‘पीयूष’ ने मारे थे चाकू…’पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट’ में बड़े खुलासे

MBA Student Murder Case : द्वारकापुरी थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Feb 26, 2026

MBA student murder case

MBA student murder case

MBA Student Murder Case: इंदौर शहर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में हुई एमबीए छात्रा की सनसनीखेज हत्या के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने 'हत्या' की पुष्टि कर दी है। आरोपी ने बेरहमी से छात्रा को चाकू से वारकर मौत के घाट उतारा था। इसके साथ ही उसकी गर्दन पर निशान मिलने से गला घोंटने की बात साफ हो गई है। उसके हाथों पर मिले रस्सी के निशानों से साफ हुआ कि उसके हाथ-पैर बांधे गए थे।

बेरहमी से की गई हत्या

द्वारकापुरी थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। आरोपी ने क्रूरता दिखाई है। डॉक्टरों की विशेष टीम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के बाद अब पुलिस इस मामले को 'चिन्हित अपराध' की श्रेणी में रख जांच कर रही है। मृतका के साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं, इसका खुलासा अब एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा।

रिपोर्ट में खुलासा, चार बार वार

आरोपी ने छात्रा के हार्ट और फेफड़ों (लंग्स) के पास चार बार नुकीले हथियार से वार किया।

बंधे थे हाथ-पैर : छात्रा के हाथ और पैर बांधे जाने के निशान भी शरीर पर पाए गए हैं।

गला घोंटा : गले पर दबाव के निशान मिले हैं, जो दम घोंटने की ओर इशारा करते हैं।

शव की स्थिति : शव काफी पुराना होने के कारण उसमें कीड़े तक पड़ चुके थे, जिससे प्रारंभिक जांच में चुनौतियां आईं।

पीएम रिपोर्ट में बलात्कार की स्पष्ट पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके लिए डॉक्टरों ने स्लाइड और अन्य नमूने प्रिजर्व कर लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए एफएसएल भेजा है। शव की स्थिति और चोटों को देखते हुए डीएनए टेस्ट की मदद ली जा रही है। एफएसएल रिपोर्ट आने में एक महीने लग सकता है। हर पहलू पर काम कर रहे है ताकि आरोपी को सख्त सजा दिलाई जा सके। - शिवेंदू जोशी, एसीपी अन्नपूर्णा

खरीदकर रख ली थी रस्सी

बता दें कि बीते दिनों आरोपी पीयूष धामनोदिया ने चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पीयूष ने हत्या के बाद भी छात्रा से दरिंदगी की थी। वह पहले से ही हत्या का मन बना चुका था और झगड़ा होने पर गला घोंटने के लिए रस्सी खरीदकर रख ली थी। पूछताछ में सामने आया कि घटना से पहले आरोपी ने छात्रा के हाथ-पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया।

ये भी पढ़ें

15 से 25 साल के यंगस्टर्स हो रहे ‘थायरॉयड’ का शिकार, लापरवाही पड़ेगी भारी
भोपाल
thyroid

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 03:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MBA छात्रा के सीने पर ‘पीयूष’ ने मारे थे चाकू…’पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट’ में बड़े खुलासे

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘तुम्हारे बेटे के अंग बेच देंगे, किडनी 2 लाख और हार्ट 3 लाख में… ‘

crime
इंदौर

इंदौर में दूषित पानी से 36वीं मौत, उल्टी-दस्त से पीड़ित था भागीरथपुरा का शख्स

Contaminated Water Case
इंदौर

मंत्री कैलाश का एक और कांड! विधानसभा में दी झूठी जानकारी….

Minister Kailash Vijayvargiya gives False Information Vidhan Sabha over indore nagar nigam mp news
इंदौर

‘मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं’, राहुल गांधी ने इस MP कांग्रेस के नेता से कहा….

rahul gandhi kisan panchayat india-us trade deal indore vipin wankhade mp news
इंदौर

इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन गांवों से होकर गुजरेगा

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.