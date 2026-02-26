MBA छात्रा के सीने पर ‘पीयूष’ ने मारे थे चाकू…’पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट’ में बड़े खुलासे

MBA Student Murder Case: इंदौर शहर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में हुई एमबीए छात्रा की सनसनीखेज हत्या के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने 'हत्या' की पुष्टि कर दी है। आरोपी ने बेरहमी से छात्रा को चाकू से वारकर मौत के घाट उतारा था। इसके साथ ही उसकी गर्दन पर निशान मिलने से गला घोंटने की बात साफ हो गई है। उसके हाथों पर मिले रस्सी के निशानों से साफ हुआ कि उसके हाथ-पैर बांधे गए थे।