11 महिलाओं ने मार डाले अपने ही बच्चे, इंदौर में जलेगी आरोपी माताओं की होली

Holi- होली का महापर्व पास आ चुका है। देश-दुनिया की तरह एमपी में भी 3 मार्च को होली मचाई जाएगी। इससे पूर्व 2 मार्च की रात को होलिका दहन होगा। इस मौके पर इंदौर में अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहां होलिका दहन के रूप में ऐसी महिलाओं का पुतला जलाया जाएगा जिनपर अपनी ही संतान को मार डालने के आरोप हैं। इसे ‘मॉडर्न हत्यारी होलिका दहन’ का नाम दिया गया है। यह अनोखा होलिका दहन कार्यक्रम इंदौर की पौरुष संस्था के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। संस्था पदाधिकारियों के मुताबिक जिस प्रकार होलिका ने भक्त प्रह्लाद को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, उसी तरह आज कुछ औरतें गंभीर अपराधों में लिप्त हैं। संस्था इसे उजागर कर सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ‘मॉडर्न हत्यारी होलिका दहन’ कर रही है।