Research: मोटापे से हो सकता है कैंसर ! हाई रिस्क पर है 40 पार वाली महिलाएं

cancer: मोटापा सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अब यह बड़े संकट के तौर पर सामने आया है। इससे कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। इसमें भी महिलाएं हाई रिस्क में हैं। 40 से अधिक उम्र की महिलाओं में मोटापे के कारण ब्रेस्ट व बच्चेदानी का कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। डॉक्टरों ने चेताया है कि सेहत का ध्यान नहीं रखा तो गंभीर बीमारी का खतरा बना रहेगा। यह बड़ा खुलासा राऊ स्थित इंदौर कैंसर फाउंडेशन के आन्कोलॉजी विभाग में आने वाले मरीजों पर रिसर्च से हुआ है। 40 से अधिक उम्र की महिलाओं को परेशानी हुई और जांच की तो ब्रेस्ट कैंसर का पता चला।