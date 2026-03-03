MP News: मार्च में हर शनिवार-रविवार होगी रजिस्ट्री, खुले रहेंगे दफ्तर

इसी वजह से मार्च में खरीद-फरोख्त में तेजी आ गई है। विभाग को उम्मीद है कि अतिरिक्त कार्य दिवसों से राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार शहर की कुछ प्रमुख लोकेशनों, खासकर तृप्ति नगर क्षेत्र में गाइडलाइन बढ़ने की संभावना है। वहीं नई कॉलोनियों को भी संपदा सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है, जिससे वहां की प्रॉपर्टी का पंजीयन अब नियमित रूप से हो सकेगा। इसका सीधा असर दामों पर पड़ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि खरीदारों की भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि अंतिम दिनों में अव्यवस्था न हो।