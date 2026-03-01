मिथनु राशि वाले पीला-हल्के नीले रंग से खेले, वृश्चिक के लिए लाल है खास

इंदौर.
इस राशि के जातकों के लिए लाल रंग श्रेष्ठ होता है क्योंकि यह ऊर्जा, जुनून और आत्मविश्वास का प्रतीक है। होली पर लाल रंग खेलने से जीवन में नई ऊर्जा और उन्नति आ सकती है।
इस राशि के लोग स्थिरता और समृद्धि पसंद करते हैं, इसलिए उनके लिए सुनहरा या हरा रंग उपयुक्त होता है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है।
इस राशि के जातक के लिए हल्का नीला और पीला रंग शुभ होता है। ये रंग सकारात्मक ऊर्जा और खुशी लाने के लिए अच्छे होते हैं।
कर्क राशि के जातक भावनात्मक और संवेदनशील होते हैं, इसलिए सिल्वर और सफेद रंग उनके लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये रंग मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं।
सिंह राशि के जातक के लिए सुनहरा और नारंगी रंग सबसे अच्छा होता है। ये रंग शक्ति, समृद्धि और खुशी का प्रतीक होते हैं।
कन्या राशि के जातक व्यवस्थित और विचारशील होते हैं। नीला रंग उनके लिए मानसिक शांति और संतुलन लाता है, जबकि हरा रंग ताजगी और विकास का प्रतीक है।
इस राशि के जातक सौम्य और सामंजस्यपूर्ण होते हैं। उनके लिए पिंक और हल्का नीला रंग शुभ होता है, जो प्रेम और शांति को बढ़ावा देते हैं।
वृश्चिक राशि के जातक के लिए लाल और बैंगनी रंग उपयुक्त होते हैं। ये रंग उनके भावनात्मक और मानसिक गहरे पक्ष को व्यक्त करते हैं।
धनु राशि के जातक स्वतंत्र और साहसी होते हैं, और उनके लिए पीला और नीला रंग सही रहते हैं। ये रंग ज्ञान, स्वतंत्रता और उत्साह का प्रतीक हैं।
इस राशि के जातक के लिए काले और भूरे रंग शुभ माने जाते हैं। ये रंग गंभीरता और स्थिरता का प्रतीक होते हैं।
इस राशि के जातक के लिए नीला और सफेद रंग सबसे अच्छा होता है। ये रंग उनके व्यक्तित्व को उभरने में मदद करते हैं।
इस राशि के जातक के लिए समुद्री हरा और नीला रंग शुभ रहता है। ये रंग शांति और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देते हैं।
