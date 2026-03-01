2 मार्च 2026,

सोमवार

समाचार

मिथनु राशि वाले पीला-हल्के नीले रंग से खेले, वृश्चिक के लिए लाल है खास

ज्योतिषी गुलशन अग्रवाल ने 12 राशि के जातकों के लिए बताएं होली खेलने के रंग

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

bhupendra singh

Mar 02, 2026

indore

इंदौर.


मेष - लाल रंग

इस राशि के जातकों के लिए लाल रंग श्रेष्ठ होता है क्योंकि यह ऊर्जा, जुनून और आत्मविश्वास का प्रतीक है। होली पर लाल रंग खेलने से जीवन में नई ऊर्जा और उन्नति आ सकती है।

वृषभ - सुनहरा या हरा रंग

इस राशि के लोग स्थिरता और समृद्धि पसंद करते हैं, इसलिए उनके लिए सुनहरा या हरा रंग उपयुक्त होता है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है।

मिथुन - पीला या हल्का नीला रंग

इस राशि के जातक के लिए हल्का नीला और पीला रंग शुभ होता है। ये रंग सकारात्मक ऊर्जा और खुशी लाने के लिए अच्छे होते हैं।

कर्क - सिल्वर या सफेद रंग

कर्क राशि के जातक भावनात्मक और संवेदनशील होते हैं, इसलिए सिल्वर और सफेद रंग उनके लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये रंग मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं।

सिंह - सुनहरा या नारंगी रंग

सिंह राशि के जातक के लिए सुनहरा और नारंगी रंग सबसे अच्छा होता है। ये रंग शक्ति, समृद्धि और खुशी का प्रतीक होते हैं।

कन्या - नीला या हरा रंग

कन्या राशि के जातक व्यवस्थित और विचारशील होते हैं। नीला रंग उनके लिए मानसिक शांति और संतुलन लाता है, जबकि हरा रंग ताजगी और विकास का प्रतीक है।

तुला - पिंक या हल्का नीला रंग

इस राशि के जातक सौम्य और सामंजस्यपूर्ण होते हैं। उनके लिए पिंक और हल्का नीला रंग शुभ होता है, जो प्रेम और शांति को बढ़ावा देते हैं।

वृश्चिक - लाल या बैंगनी रंग

वृश्चिक राशि के जातक के लिए लाल और बैंगनी रंग उपयुक्त होते हैं। ये रंग उनके भावनात्मक और मानसिक गहरे पक्ष को व्यक्त करते हैं।

धनु - पीला या नीला रंग

धनु राशि के जातक स्वतंत्र और साहसी होते हैं, और उनके लिए पीला और नीला रंग सही रहते हैं। ये रंग ज्ञान, स्वतंत्रता और उत्साह का प्रतीक हैं।

मकर - काले या भूरे रंग

इस राशि के जातक के लिए काले और भूरे रंग शुभ माने जाते हैं। ये रंग गंभीरता और स्थिरता का प्रतीक होते हैं।

कुम्भ - ब्लू या सफेद रंग

इस राशि के जातक के लिए नीला और सफेद रंग सबसे अच्छा होता है। ये रंग उनके व्यक्तित्व को उभरने में मदद करते हैं।

मीन - समुद्री हरा या नीला रंग

इस राशि के जातक के लिए समुद्री हरा और नीला रंग शुभ रहता है। ये रंग शांति और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देते हैं।

Published on:

02 Mar 2026 06:48 pm

