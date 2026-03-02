होलिका दहन से पहले तैयारी पूरी, तैनात किए गए 12 दमकल वाहन, 60 सदस्यीय टीम

MP News: होली के दौरान संभावित अग्नि दुर्घटनाओं को देखते हुए नगर निगम का फायर ब्रिगेड अलर्ट मोड पर रहेगा। फायर अधीक्षक कुशाग्र ठाकुर के अनुसार एहतियात के तौर पर नगर निगम फायर ब्रिगेड मुख्यालय में सोमवार को शाम 6 बजे से लेकर होलिका दहन के बाद देर रात तक फायर फाइटरों समेत 60 सदस्यीय टीम तैनात रहेगी। फायर ब्रिगेड के कंट्रोल रूम में तीन इमरजेंसी फोन नंबरों के माध्यम से आग लगने की सूचना दी जा सकेगी। सभी फायर फाइटरों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी फायर कॉल की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करें।